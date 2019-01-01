У Польщі троє п'яних українців вдерлись до будинку жінки і намагались її пограбувати
Сьогодні, 14:03
У Польщі в населеному пункті Варка (Мазовецьке воєводство) затримали 22-річного та двох 21-річних українців за спробу вчинити розбійний напад.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, усі троє працювали в місцевих садоводів.
Зазначаться, що хлопці після розпиття алкоголю вирішили пограбувати місцеву жительку.
У стані алкогольного сп'яніння вони вранці увірвалися до помешкання 60-річної жінки. Погрозами та побиттям її намагалися примусити віддати гроші. Оскільки жінка їх не мала, то нападники нічого не вкрали.
Українців затримали відразу після того, як вони вийшли з будинку. Одного з них рішенням суду вже арештували на 3 місяці. Двох інших відпустили під підписку про невиїзд. Усім за скоєне загрожує до 12 років в'язниці.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, усі троє працювали в місцевих садоводів.
Зазначаться, що хлопці після розпиття алкоголю вирішили пограбувати місцеву жительку.
У стані алкогольного сп'яніння вони вранці увірвалися до помешкання 60-річної жінки. Погрозами та побиттям її намагалися примусити віддати гроші. Оскільки жінка їх не мала, то нападники нічого не вкрали.
Українців затримали відразу після того, як вони вийшли з будинку. Одного з них рішенням суду вже арештували на 3 місяці. Двох інших відпустили під підписку про невиїзд. Усім за скоєне загрожує до 12 років в'язниці.
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