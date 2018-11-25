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Чоловік покінчив із життям після перегляду популярного фільму

Чоловік покінчив із життям після перегляду популярного фільму
У середу, 9 жовтня, у Львові виявили повішеним 25-річного чоловіка, який, за попередніми даними, наклав на себе руки після перегляду нового голлівудського фільму “Джокер”.

Поруч із загиблим виявили передсмертну записку, зміст якої слідство не розголошує, - повідомляє Народна правда.

Як розповів близький товариш загиблого, чоловік був у кінотеатрі ТРЦ Victoria Gardens. З ким він дивився фільм “Джокер”, який, за твердженням знайомого і став причиною самогубства, невідомо.

“Я бачив його вчора і вдень, і ввечері. Ніщо не видавало намірів. Люди, які з ним працюють, також говорять, що він вів себе нормально. Увечері його помітили в кінотеатрі на фільмі “Джокер”. Знаю, що фільм похмурий, може, це його і підштовхнуло. Зараз багато говорять про приховану депресію. Може і у нього таке було”, – розповів чоловік.

У поліції підтвердили інформацію про трагедію, однак правоохоронці вважають головною версією самогубство через конфлікт із дружиною.

Нагадаємо, раніше актори, які в різні часи знімалися у фільмі “Джокер” та виконували у ньому головну роль розповідали, що перевтілення у психопата-клоуна настільки небезпечне, що залишає негативний відбиток на психіці та долі артистів.

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Теги: Львів, самогубство
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