Діти виловили у річці людську ногу
Сьогодні, 01:04
У містечку Ладижин на Вінниччині двоє підлітків виловили з річки людську ногу.
Пакет із рештками плавав у воді, - йдеться у сюжеті ТСН.
13-річний Дмитро виловив з води людську ногу, коли рибалив з другом, Гачок зачепився за великий пакет, який хлопці дотягли берега.
"Мій друг побачив частину ноги, а я пальці на нозі. Дуже перелякався", - каже школяр Дмитро Іщук.
Підлітки подзвонили до поліції. На місце прибули відразу кілька патрулів. Версію вбивства відкинули, бо, кажуть, невідомий хірург діяв надто професійно.
"Характерні ознаки були: рівно відрізана кістка. Під час провдення оперативних заходів було встановлено, що в місцевій лікарні була нещодавно проведена операція: одній із місцевих жительок було видалено хірургічно ногу", - каже заступник начальника Ладижинського відділення поліції Сергій Бойко.
У лікарні поліції розповіли, що 84-річну пацієнтку довго лікували, але після того, як у неї почалася гангрена, то наважилися на ампутацію. Ввечері відрізана нога просто зникла. Підозра, кажуть, одразу впала на родичів жінки. Вони сказали, що що забрали і захоронять.
Дружина сина пацієнки каже, що ампутовану ногу лікарі їм дали свідомо. "Лікар сказав, звернетесь в ритуальне бюро, заплатите 300 гривень, вони заберуть і утилізують", - каже невістка пацієнтки Ірина Кайгулова.
Але в ритуальній службі за свої послуги попросили вдвічі більше.Тож чоловік не довго думаючи, викинув пакунок з маминою ногою у річку. "Він тоді сам був в шоці, випив і оце видно так получилось", - каже жінка.
У поліції до лікарів претензій не мають, бо вони мали повне право віддати ампутовану кінцівку родичам. Сина пацієнтки покарають за забруднення річки. Штраф від трьох до семи неоподаткових мінімумів.
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Пакет із рештками плавав у воді, - йдеться у сюжеті ТСН.
13-річний Дмитро виловив з води людську ногу, коли рибалив з другом, Гачок зачепився за великий пакет, який хлопці дотягли берега.
"Мій друг побачив частину ноги, а я пальці на нозі. Дуже перелякався", - каже школяр Дмитро Іщук.
Підлітки подзвонили до поліції. На місце прибули відразу кілька патрулів. Версію вбивства відкинули, бо, кажуть, невідомий хірург діяв надто професійно.
"Характерні ознаки були: рівно відрізана кістка. Під час провдення оперативних заходів було встановлено, що в місцевій лікарні була нещодавно проведена операція: одній із місцевих жительок було видалено хірургічно ногу", - каже заступник начальника Ладижинського відділення поліції Сергій Бойко.
У лікарні поліції розповіли, що 84-річну пацієнтку довго лікували, але після того, як у неї почалася гангрена, то наважилися на ампутацію. Ввечері відрізана нога просто зникла. Підозра, кажуть, одразу впала на родичів жінки. Вони сказали, що що забрали і захоронять.
Дружина сина пацієнки каже, що ампутовану ногу лікарі їм дали свідомо. "Лікар сказав, звернетесь в ритуальне бюро, заплатите 300 гривень, вони заберуть і утилізують", - каже невістка пацієнтки Ірина Кайгулова.
Але в ритуальній службі за свої послуги попросили вдвічі більше.Тож чоловік не довго думаючи, викинув пакунок з маминою ногою у річку. "Він тоді сам був в шоці, випив і оце видно так получилось", - каже жінка.
У поліції до лікарів претензій не мають, бо вони мали повне право віддати ампутовану кінцівку родичам. Сина пацієнтки покарають за забруднення річки. Штраф від трьох до семи неоподаткових мінімумів.
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