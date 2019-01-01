«Ні капітуляції»: депутати Луцькради – проти «формули Штайнмаєра»

Депутати Луцької міської ради звернулися до президентата Верховної Ради України щодо недопущення капітуляції України за так званою «формулою Штайнмаєра».Про це йшлося у четвер, 10 жовтня, під час сесії Луцькради.На порядку денному було лише одне питання. Під час його розгляду у сесійній залі були присутні атовці.«Підписання будь-яких домовленостей щодо завершення війни та встановлення миру на тимчасово окупованій території України мають здійснити виключно на умовах збереження в подальшому нині окупованої частини території України, збереження суверенітету та недопущення федералізації, повного контролю української сторону над державним кордоном та абсолютним запереченням таких умов, як проведення місцевих виборів на умовах незаконних збройних формувань», - йдеться у документі.В.о. мера Луцькавідзначив, що останні події, які відбуваються в державі, викликають занепокоєння в українців. Тому важливим є й голос луцької громади в цьому питанні, адже згідно з «формулою Штайнмаєра» події на Сході можуть набути стихійного характеру.«Ні для кого не є секретом, що ми всі усвідомлюємо, що знаходимося у війні зі своїм сусідом – Росією. Ми знаємо свого реального ворога. Путін, який шантажує всю Європу, буде добиватися всього і до кінця», - відзначила депутатка. Вона наголосила, що умови «формули Штайнмаєра» неприпустимі, адже тисячам українців, які боронили та боронять країну, пропонують фактично пристати на умови ворога.«Мир будь-якою ціною – не те, чого очікують мешканці міста», - зауважила Вусенко.Депутатвисловив сподівання, що після сесії мерії Луцька відповідне звернення проти «формули Штайнмаєра» ухвалить й обласна рада, котра поки лишається осторонь.«Я був одним з ініціаторів позачергової сесії, але прийшовши сюди побачив зовсім інший, змінений текст звернення, у якому немає чітко окреслених «червоних ліній». Це звернення є розмитим документом, листом ввічливості до президента України. Передаємо вітання президенту», - сказавАтовецьнаголосив, що нині в суспільстві побутує думка, що ті, хто проти «формули Штайнмаєра» - проти миру, але це – маніпуляція.«Керівники так званих «ДНР/ЛНР» вже заявили, що ніякого миру не буде», - повідомив він. Дяченко закликав луцьких депутатів не ділитися на групи і консолідовано підтримати звернення, вказавши цим керівництву держави, що може відбутися помилка, яка може коштувати питання державності.«У 2014 році всі хотіли миру, але ворог забрав Крим і пішов на Донбас. І хто знає, де був би ворог, якби українці не пішли зі зброєю захищати кордони», - констатував атовець.Тож луцькі депутати вимагають добиватися реальних кроків на підтримку України від держав, що декларували безпеку та недоторканість кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї, провести вибори на тимчасово окупованих територіях із загальноукраїнськими місцевими та лише під наглядом міжнародних організацій. Обранці громади наголошують, що закон про особливий статус тимчасово окупованих територій повинен пройти загальноукраїнське обговорення та його мають детально проаналізувати.