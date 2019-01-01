Волонтери закликають привітати зі святом сина загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Ляшук Матвій невдовзі святкуватиме день народження. Матвійко – син Героя(позивний «Яр») лейтенанта міліції, командира взводу №2 роти патрульної служби міліції особливого призначення «Світязь» УМВС України. Загинув 29.08.2014 року в «зеленому коридорі», поміж селами Новокатеринівка та Горбатенко, коли разом із добровольчими батальйонами та військовими колоною покидали Іловайськ в автобус влучив снаряд. 2 вересня 2014-го тіла 88 полеглих привезені до запорізького моргу. Як невпізнаний герой тимчасово похований на цвинтарі Запоріжжя. Лише через чотири місяці впізнаний за тестами ДНК та перезахоронений.Максим прожив гідно і достойно, завжди керувався вродженим прагненням до справедливості. Товариші по службі знають його як відповідального, сміливого та рішучого, який у своїх вчинках керувався честю та совістю.За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Орден "Лицарський хрест добровольця" від "Всеукраїнсько союзу ветеранів АТО" вручили його синові Матвію Ляшуку.Коли сталася трагедія під Іловайськом, синочок Максим, якому тоді було десять із половиною місяців, зробив свої перші кроки.Молода вдова Ольга Ляшук запевняла на могилі свого чоловіка: «Ми всі втратили багато, а Матвійко – найбільше, бо не матиме власних спогадів про татка, а знатиме його лише із розповідей близьких. Я обіцяю тут, перед усіма, що син виросте, знаючи про подвиг батька і шануючи його пам’ять. Матвійко гордитиметься тим, що він син Героя» і непохитно дотримується своєї обітниці. Стверджує, що це найбільша радість і щастя у її житті.У Матвійка були вроджені проблеми із серцем, через це майже три роки тому йому провели операцію і завдяки чудовим спеціалістам, все добре. Через часті походи до лікарів Матвій почав цікавитись медициною і знає про віруси, бактерії і хвороби. Хлопчик ще не має сформованого уявлення про те, ким мріє стати, але все частіше він говорить, що хоче лікувати людей. Мама вірить, що його допитливість та наполегливість допоможуть у майбутньому здобути бажану професію, яка буде приносити користь іншим.Від татка Матвійко перейняв не тільки безстрашність, але й шалену любов до подорожей.Мама Оля дуже відкрита та доброзичлива людина, завжди рада допомогти. При потребі завжди помагає волонтерському руху.Зробити сюрприз Матвієві може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/15/lyashukmax.htm.Ляшук Матвій - невдовзі 6 років (12.10.2013). м. Луцьк. Зріст: 128-134; Розмір взуття: 34-35.