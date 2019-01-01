Через аварію декілька сіл на Волині залишилися без світла
Сьогодні, 14:40
Декілька сіл Луцького району через аварійне пошкодження на лінії залишилися без світла.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волиньобленерго.
Зокрема, електропостачання відсутнє у селах Рокині, Брище, Сирники, Маташівка, Княгининок.
Спеціалісти працюють над усуненням проблеми.
Фахівці обіцяють відновити електроенергію орієнтовно до 17 години.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волиньобленерго.
Зокрема, електропостачання відсутнє у селах Рокині, Брище, Сирники, Маташівка, Княгининок.
Спеціалісти працюють над усуненням проблеми.
Фахівці обіцяють відновити електроенергію орієнтовно до 17 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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