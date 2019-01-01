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Через аварію декілька сіл на Волині залишилися без світла

Через аварію декілька сіл на Волині залишилися без світла
Декілька сіл Луцького району через аварійне пошкодження на лінії залишилися без світла.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волиньобленерго.

Зокрема, електропостачання відсутнє у селах Рокині, Брище, Сирники, Маташівка, Княгининок.

Спеціалісти працюють над усуненням проблеми.

Фахівці обіцяють відновити електроенергію орієнтовно до 17 години.


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Теги: аварія, електроенергія, Луцький район
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