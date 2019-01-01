Медик волинської бригади зайняла призове місце у конкурсі з тактичної медицини
Сьогодні, 16:10
Медик 14 окремої механізованої бригади Тетяна Котюк здобула 2 місце в конкурсі на кращого фахівця з тактичної медицини ОТУ "Північ".
Про це повідомили у пресслужбі 14 ОМБр.
«Надзвичайно пишаємося тобою! Твердо знаємо, ти - найкраща!», – йдеться у дописі.
Також зазначили, що Тетяна братиме участь у конкурсі на кращого фахівця з тактичної медицини Операції Об'єднаних Сил.
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Про це повідомили у пресслужбі 14 ОМБр.
«Надзвичайно пишаємося тобою! Твердо знаємо, ти - найкраща!», – йдеться у дописі.
Також зазначили, що Тетяна братиме участь у конкурсі на кращого фахівця з тактичної медицини Операції Об'єднаних Сил.
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