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На Донбасі під час обстрілу загинув військовий

На Донбасі під час обстрілу загинув військовий
У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі 10 жовтня загинув один військовий.

Про це повідомили на сторінці ООС в Facebook.

"10 жовтня піж час обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює співчуття рідним і близьким загиблого", – уточнили в штабі.

Ім'я та інші особисті дані загиблого захисника не повідомили. Обставини смерті уточнюються.



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Теги: ООС, військовий, смерть, Донбас
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