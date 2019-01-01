На Донбасі під час обстрілу загинув військовий
Сьогодні, 16:26
У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі 10 жовтня загинув один військовий.
Про це повідомили на сторінці ООС в Facebook.
"10 жовтня піж час обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює співчуття рідним і близьким загиблого", – уточнили в штабі.
Ім'я та інші особисті дані загиблого захисника не повідомили. Обставини смерті уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці ООС в Facebook.
"10 жовтня піж час обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює співчуття рідним і близьким загиблого", – уточнили в штабі.
Ім'я та інші особисті дані загиблого захисника не повідомили. Обставини смерті уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку людям з інвалідністю виплатять по 500 гривень
Сьогодні, 16:35
На Донбасі під час обстрілу загинув військовий
Сьогодні, 16:26
Маневичі хочуть стати містом
Сьогодні, 16:02