«Сонячні» діти влаштували у Луцьку грандіозне святкування до дня народження організації. ФОТО

У Луцьку «сонячні» діти урочисто відсвяткували чотирнадцятиріччя громадської організації батьків дітей із синдромом дауна та іншими порушеннями розвитку і влаштували справжнє шоу для друзів, гостей і меценатів.Концертно-спортивну програму організували 11 жовтня у комплексі Adrenalin City.На святкування «особливого» дня народження запросили поважних гостей, усіх тих, хто впродовж багатьох років підтримував, допомагав і піклувався про членів організації. Керівники, батьки і самі вихованці дякували їм за турботу і довгі роки тісної співпраці, яка встигла перетворитися у справжню дружбу.«Коли чотирнадцять років тому розпочинали проект, то було надзвичайно складно, але наразі маємо вже багато досягнень, якими пишаємося. Сьогодні запросили багатьох наших друзів, які всі ці роки існування організації підтримують нас і у всьому допомагають», – говорить керівниця громадської організації батьків дітей із синдромом дауна та іншими порушеннями розвитку –. До слова, для Олени цей день є двічі особливим, адже сьогодні свято не лише у її організації, але й її день народження. «Це просто так співпало, але мені дуже приємно провести цей день саме так», – говорить іменинниця.На початку заходу кожному з гостей подякували особисто, запросили пройтися «доріжкою слави», вручили подарунки і нагороджували теплими словами. Діти зустрічали їх як друзів і щиро раділи обіймам і рукостисканням.Радо погодилися відвідати день народження організації і волинські лісівники, які ось уже багато років поспіль беруть активну участь у житті «сонячних» дітей.Координаторка Лісівничого молодіжного центру у Воротневірозповіла, що із громадською організацією батьків дітей із синдромом дауна та іншими порушеннями розвитку їх поєднує давня і тісна співпраця. «Лісівники допомагають, як можуть. Це – особиста позиція начальника управління лісового та мисливського господарстваі усіх лісівників Волині. Такі особливі дітки потребують допомоги суспільства, зокрема і нашої також», – говорить Валентина Петрівна і тішиться сонечком і смаколиками, які їй подарували дітлахи.До слова, на базі лісівничого молодіжного центру у Воротневі часто влаштовують розваги і пізнавально-навчальні програми для особливих дітей та їхніх родин. Валентина Юхимчук переконує, що за час співпраці у лісівників Волині та громадської організації склалися не тільки робочі стосунки, але й дружні, родинні.«Ми вже впізнаємо один одного на вулицях, вітаємося. Співпереживаємо за долю цих діток. За можливості беремося за допомогу і розвиток», – каже пані Валентина.Перед основною частиною програми – спортивними змаганнями із флорболу та «веселими естафетами» – сонячні діти підготували для гостей танцювально-акробатичний номер «Україна». Вийшли на сцену із прапорами, танцювали і підспівували запальній мелодії.Олена Мельник каже, що за час існування організації діти стали справжніми артистами, постійно беруть участь у найрізноманітніших конкурсах і фестивалях. Зазначає, що за цей рік їх було до десяти – у Грузії, Болгарії, Білорусі та Україні.«Нас бачать і визнають на міжнародному рівні. Наші діти – соціалізовані і практично не відрізняються від інших», – говорить керівниця організації.Наразі їхня особлива родина налічує близько семидесяти дітей з інвалідністю різного віку, до організації приймають навіть дорослих. «Дорослі люди з інвалідністю не повинні бути ізольовані вдома», – переконана Олена Мельник.Активну участь в організації свята взяли також творчі колективи міста, зокрема вихованці Палацу учнівської молоді Луцька, які також танцювали і співали для особливих дітей та гостей їхнього свята.Опісля концерту відбулися змагання. Старших запрошували грати у флорбол, новий вид спорту, що тільки почали освоювати, а молодші «сонечка» брали участь у «Веселих естафетах», які організував міський центр «Спорт для всіх». До слова, суперниками флорболистів з організації були запрошені гості, які охоче долучилися до спортивно-розважального дійства.