ЦВК призначила перші місцеві вибори у 86 громадах: дві з них – волинські

Під час засідання 11 жовтня 2019 року Центральна Виборча Комісія призначила вибори в об'єднаних територіальних громадах.Про це повідомляє Громадянська організація ОПОРА.Відтак, перші та додаткові вибори депутатів та голів об'єднаних територіальних громад відбудуться 22 грудня 2019 року.Загалом вибори пройдуть в 21 області у 86 громадах, а також 35 додаткових громадах в 17 областях.Зазначають, на Волині перші вибори відбудуться у Сошичненській громаді Камінь-Каширського району (Сошичненська сільська рада, Карасинська сільська рада) та Доросинівській громаді Рожищенського району (Доросинівська сільська рада, Береська сільська рада, Вічинівська сільська рада, Ворончинська сільська рада, Немирська сільська рада).Крім того, у цей же день відбудуться додаткові вибори у чотирьох ОТГ на Волині.Зокрема, вибори пройдуть у:1. Підгайцівській громаді Луцького району (доєднується Романівська сільська рада).2. Дубечненській громаді Старовижівського району (доєднується Кримненська сільська рада).3. Смідинській громаді Старовижівського району (доєднується Журавлинська сільська рада).4. Турійській громаді Турійського району (доєднується Соловичівська сільська рада).