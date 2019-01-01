вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині з будинку винесли величезну суму грошей

На Волині з будинку винесли величезну суму грошей
На Волині невідома особа, проникнувши у будинок через вікно винесла з нього валюту та ювелірні вироби.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 9 жовтня.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 2 жовтня 2019 року у період 4 години ранку до 12 години дня невідома особа, проникнувши через вікно до будинку, таємно викрала гроші в сумі 30 000 євро, 5000 доларів США та золоті вироби.

Загалом власнику було завдано майнової шкоди на загальну суму приблизно 1 050 000 гривень.

Під час проведення огляду місця події на ролеті вікна, через яке зловмисник проник до житла, правоохоронці виявили та вилучили шляхом перекопіювання на липку стрічку частину низу взуття. Тож суд задовольнив клопотання правоохоронців щодо дозволу на проведення відповідної експертизи з цим матеріалом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, валюта, золото, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині молодик побив співмешканку й намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 20:08
Жінка-медик, яка рятувала людей із палаючого луцького госпіталю, отримала високу нагороду
Сьогодні, 19:45
На Волині з будинку винесли величезну суму грошей
Сьогодні, 19:23
П’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП на Вінниччині. ФОТО
Сьогодні, 18:37
На Донбасі можливий сценарій Придністров'я, – нардеп з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:22
Схожі новини
На Волині студентка вкрала долари і гривні в бабусі своєї одногрупниці На Волині студентка вкрала долари і гривні в бабусі своєї одногрупниці
Сьогодні, 09:35
На Волині розшукують власників вкрадених речей. ФОТО На Волині розшукують власників вкрадених речей. ФОТО
11 жовтень, 09:41
На Волині злодії обікрали КАМАЗ На Волині злодії обікрали КАМАЗ
10 жовтень, 08:22
За вкрадений мішок з селітрою волинянин проведе за ґратами 4 з половиною роки За вкрадений мішок з селітрою волинянин проведе за ґратами 4 з половиною роки
08 жовтень, 18:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Горить Україною: сільський музей на Волині творить росіянка
Сьогодні, 20:21
 0
На Волині молодик побив співмешканку й намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 20:08
 0
Жінка-медик, яка рятувала людей із палаючого луцького госпіталю, отримала високу нагороду
Сьогодні, 19:45
 0
На Волині з будинку винесли величезну суму грошей
Сьогодні, 19:23
 0
П’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП на Вінниччині. ФОТО
Сьогодні, 18:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿