На Волині з будинку винесли величезну суму грошей

На Волині невідома особа, проникнувши у будинок через вікно винесла з нього валюту та ювелірні вироби.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду від 9 жовтня.Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 2 жовтня 2019 року у період 4 години ранку до 12 години дня невідома особа, проникнувши через вікно до будинку, таємно викрала гроші в сумі 30 000 євро, 5000 доларів США та золоті вироби.Загалом власнику було завдано майнової шкоди на загальну суму приблизно 1 050 000 гривень.Під час проведення огляду місця події на ролеті вікна, через яке зловмисник проник до житла, правоохоронці виявили та вилучили шляхом перекопіювання на липку стрічку частину низу взуття. Тож суд задовольнив клопотання правоохоронців щодо дозволу на проведення відповідної експертизи з цим матеріалом.