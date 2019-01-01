Жінка-медик, яка рятувала людей із палаючого луцького госпіталю, отримала високу нагороду

Роман Кулик, представники керівництва області і міста.



Під час заходу капітан медичної служби Таїсія Криворучко єдиною з присутніх була нагороджена медаллю «За жертовність і любов до України». Дівчина проходить службу на посаді начальника неврологічного відділення у Луцькому військовому госпіталі. Високу церковну нагороду із благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла військовому медику вручив голова «Спілки воїнів АТО Волині» Олександр Серватович.







20 вересня вночі у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі



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«Під час пожежі у госпіталі вона не побоялася сама заходити у палаючі приміщення. Саме завдяки її чітким діям евакуація відбулася у найкоротший термін. Також вдалося зберегти медичне обладнання та документацію, завдяки чому стало можливим практично без перешкод продовжити подальше лікування пацієнтів, які на той момент перебували на лікуванні у госпітали. Я думаю, це вартує не тільки медалі, а й ордену, тож мусимо відмітити такий подвиг», – зазначив Олександр Серватович.



Довідково:



Медаллю нагороджують за прояв активної громадянської позиції, героїзму, самопожертви в ході Революції гідності, захисту України на Донбасі та в Криму, а також за волонтерську допомогу військовим формуванням України – Збройним силам, Національній гвардії, добровольчим батальйонам тощо.



Олексій Мосейченок, АрміяInform



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Дня захисника України у Луцьку привітали кращих військовослужбовців гарнізону. Із привітаннями та найкращими побажаннями, які супроводжувалися врученням почесних грамот та подяк, до представників військових частин звернулись начальник Луцького гарнізону полковник, представники керівництва області і міста.Під час заходу капітан медичної службиєдиною з присутніх була нагороджена медаллю «За жертовність і любов до України». Дівчина проходить службу на посаді начальника неврологічного відділення у Луцькому військовому госпіталі. Високу церковну нагороду із благословення митрополита Луцького і Волинськоговійськовому медику вручив голова «Спілки воїнів АТО Волині»20 вересня вночі у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі сталася масштабна пожежа , що охопила дах та частину верхнього поверху. Черговою по частині тієї ночі була Таїсія Криворучко. В тій екстремальній ситуації саме вона разом із підпорядкованим медперсоналом спрацювали як єдине ціле та зуміли організувати евакуацію пацієнтів, в результаті якої не з’явилося жодного постраждалого.«Під час пожежі у госпіталі вона не побоялася сама заходити у палаючі приміщення. Саме завдяки її чітким діям евакуація відбулася у найкоротший термін. Також вдалося зберегти медичне обладнання та документацію, завдяки чому стало можливим практично без перешкод продовжити подальше лікування пацієнтів, які на той момент перебували на лікуванні у госпітали. Я думаю, це вартує не тільки медалі, а й ордену, тож мусимо відмітити такий подвиг», – зазначив Олександр Серватович.Олексій Мосейченок, АрміяInform

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