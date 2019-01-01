Жінка-медик, яка рятувала людей із палаючого луцького госпіталю, отримала високу нагороду
Сьогодні, 19:45
Напередодні Дня захисника України у Луцьку привітали кращих військовослужбовців гарнізону. Із привітаннями та найкращими побажаннями, які супроводжувалися врученням почесних грамот та подяк, до представників військових частин звернулись начальник Луцького гарнізону полковник Роман Кулик, представники керівництва області і міста.
Під час заходу капітан медичної служби Таїсія Криворучко єдиною з присутніх була нагороджена медаллю «За жертовність і любов до України». Дівчина проходить службу на посаді начальника неврологічного відділення у Луцькому військовому госпіталі. Високу церковну нагороду із благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла військовому медику вручив голова «Спілки воїнів АТО Волині» Олександр Серватович.
20 вересня вночі у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі сталася масштабна пожежа, що охопила дах та частину верхнього поверху. Черговою по частині тієї ночі була Таїсія Криворучко. В тій екстремальній ситуації саме вона разом із підпорядкованим медперсоналом спрацювали як єдине ціле та зуміли організувати евакуацію пацієнтів, в результаті якої не з’явилося жодного постраждалого.
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«Під час пожежі у госпіталі вона не побоялася сама заходити у палаючі приміщення. Саме завдяки її чітким діям евакуація відбулася у найкоротший термін. Також вдалося зберегти медичне обладнання та документацію, завдяки чому стало можливим практично без перешкод продовжити подальше лікування пацієнтів, які на той момент перебували на лікуванні у госпітали. Я думаю, це вартує не тільки медалі, а й ордену, тож мусимо відмітити такий подвиг», – зазначив Олександр Серватович.
Довідково:
Медаллю нагороджують за прояв активної громадянської позиції, героїзму, самопожертви в ході Революції гідності, захисту України на Донбасі та в Криму, а також за волонтерську допомогу військовим формуванням України – Збройним силам, Національній гвардії, добровольчим батальйонам тощо.
Олексій Мосейченок, АрміяInform
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Під час заходу капітан медичної служби Таїсія Криворучко єдиною з присутніх була нагороджена медаллю «За жертовність і любов до України». Дівчина проходить службу на посаді начальника неврологічного відділення у Луцькому військовому госпіталі. Високу церковну нагороду із благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла військовому медику вручив голова «Спілки воїнів АТО Волині» Олександр Серватович.
20 вересня вночі у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі сталася масштабна пожежа, що охопила дах та частину верхнього поверху. Черговою по частині тієї ночі була Таїсія Криворучко. В тій екстремальній ситуації саме вона разом із підпорядкованим медперсоналом спрацювали як єдине ціле та зуміли організувати евакуацію пацієнтів, в результаті якої не з’явилося жодного постраждалого.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Військовий медик розповіла, як рятувала людей із палаючого луцького госпіталю
«Під час пожежі у госпіталі вона не побоялася сама заходити у палаючі приміщення. Саме завдяки її чітким діям евакуація відбулася у найкоротший термін. Також вдалося зберегти медичне обладнання та документацію, завдяки чому стало можливим практично без перешкод продовжити подальше лікування пацієнтів, які на той момент перебували на лікуванні у госпітали. Я думаю, це вартує не тільки медалі, а й ордену, тож мусимо відмітити такий подвиг», – зазначив Олександр Серватович.
Довідково:
Медаллю нагороджують за прояв активної громадянської позиції, героїзму, самопожертви в ході Революції гідності, захисту України на Донбасі та в Криму, а також за волонтерську допомогу військовим формуванням України – Збройним силам, Національній гвардії, добровольчим батальйонам тощо.
Олексій Мосейченок, АрміяInform
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