вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жінка-медик, яка рятувала людей із палаючого луцького госпіталю, отримала високу нагороду

Жінка-медик, яка рятувала людей із палаючого луцького госпіталю, отримала високу нагороду
Напередодні Дня захисника України у Луцьку привітали кращих військовослужбовців гарнізону. Із привітаннями та найкращими побажаннями, які супроводжувалися врученням почесних грамот та подяк, до представників військових частин звернулись начальник Луцького гарнізону полковник Роман Кулик, представники керівництва області і міста.

Під час заходу капітан медичної служби Таїсія Криворучко єдиною з присутніх була нагороджена медаллю «За жертовність і любов до України». Дівчина проходить службу на посаді начальника неврологічного відділення у Луцькому військовому госпіталі. Високу церковну нагороду із благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла військовому медику вручив голова «Спілки воїнів АТО Волині» Олександр Серватович.

Жінка-медик, яка рятувала людей із палаючого луцького госпіталю, отримала високу нагороду


20 вересня вночі у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі сталася масштабна пожежа, що охопила дах та частину верхнього поверху. Черговою по частині тієї ночі була Таїсія Криворучко. В тій екстремальній ситуації саме вона разом із підпорядкованим медперсоналом спрацювали як єдине ціле та зуміли організувати евакуацію пацієнтів, в результаті якої не з’явилося жодного постраждалого.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Військовий медик розповіла, як рятувала людей із палаючого луцького госпіталю

«Під час пожежі у госпіталі вона не побоялася сама заходити у палаючі приміщення. Саме завдяки її чітким діям евакуація відбулася у найкоротший термін. Також вдалося зберегти медичне обладнання та документацію, завдяки чому стало можливим практично без перешкод продовжити подальше лікування пацієнтів, які на той момент перебували на лікуванні у госпітали. Я думаю, це вартує не тільки медалі, а й ордену, тож мусимо відмітити такий подвиг», – зазначив Олександр Серватович.

Довідково:

Медаллю нагороджують за прояв активної громадянської позиції, героїзму, самопожертви в ході Революції гідності, захисту України на Донбасі та в Криму, а також за волонтерську допомогу військовим формуванням України – Збройним силам, Національній гвардії, добровольчим батальйонам тощо.

Олексій Мосейченок, АрміяInform

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Таїсія Криворучко, пожежа, госпіталь, Луцьк, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Горить Україною: сільський музей на Волині творить росіянка
Сьогодні, 20:21
На Волині молодик побив співмешканку й намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 20:08
Жінка-медик, яка рятувала людей із палаючого луцького госпіталю, отримала високу нагороду
Сьогодні, 19:45
На Волині з будинку винесли величезну суму грошей
Сьогодні, 19:23
П’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП на Вінниччині. ФОТО
Сьогодні, 18:37
Схожі новини
Збирають продукти для робітників, які відновлюють луцький госпіталь після пожежі Збирають продукти для робітників, які відновлюють луцький госпіталь після пожежі
28 вересень, 14:15
Умисне пошкодження майна: поліцейські розслідують обставини пожежі у луцькому госпіталі Умисне пошкодження майна: поліцейські розслідують обставини пожежі у луцькому госпіталі
21 вересень, 12:37
З'явилися фото зсередини пошкодженого вогнем луцького госпіталю З'явилися фото зсередини пошкодженого вогнем луцького госпіталю
20 вересень, 17:46
Збирають речі для евакуйованих пацієнтів з луцького госпіталю Збирають речі для евакуйованих пацієнтів з луцького госпіталю
20 вересень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Горить Україною: сільський музей на Волині творить росіянка
Сьогодні, 20:21
 0
На Волині молодик побив співмешканку й намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 20:08
 0
Жінка-медик, яка рятувала людей із палаючого луцького госпіталю, отримала високу нагороду
Сьогодні, 19:45
 0
На Волині з будинку винесли величезну суму грошей
Сьогодні, 19:23
 0
П’яний поліцейський влаштував смертельну ДТП на Вінниччині. ФОТО
Сьогодні, 18:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿