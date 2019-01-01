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На Рівненщині жінка кинулася під потяг напередодні свого ювілею

На Рівненщині жінка кинулася під потяг напередодні свого ювілею
Учора, 12 жовтня, близько 09:40 у селі Мирогоща Дубенського району поблизу залізничного переїзду № 111 Львівської залізниці швидкісний електропоїзд сполученням «Київ-Львів» на смерть переїхав жінку.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося: від отриманих травм потерпіла померла на місці. Зі слів свідків, зокрема й машиніста, жінка умисно кинулася під потяг.

Правоохоронці за кілька годин встановили особу загиблої. Це - місцева жителька. Сьогодні їй мало виповнитися 50 років.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 3 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинили загибель людини), поліцейські встановлюють усі обставини події.


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Теги: поїзд, Мирогоща, Рівненщина, смерть
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