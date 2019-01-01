На Рівненщині жінка кинулася під потяг напередодні свого ювілею





Про це повідомляє поліція Рівненщини.



Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося: від отриманих травм потерпіла померла на місці. Зі слів свідків, зокрема й машиніста, жінка умисно кинулася під потяг.



Правоохоронці за кілька годин встановили особу загиблої. Це - місцева жителька. Сьогодні їй мало виповнитися 50 років.



У рамках кримінального провадження, розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 3 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинили загибель людини), поліцейські встановлюють усі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 жовтня, близько 09:40 у селі Мирогоща Дубенського району поблизу залізничного переїзду № 111 Львівської залізниці швидкісний електропоїзд сполученням «Київ-Львів» на смерть переїхав жінку.Про це повідомляє поліція Рівненщини.Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося: від отриманих травм потерпіла померла на місці. Зі слів свідків, зокрема й машиніста, жінка умисно кинулася під потяг.Правоохоронці за кілька годин встановили особу загиблої. Це - місцева жителька. Сьогодні їй мало виповнитися 50 років.У рамках кримінального провадження, розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 3 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинили загибель людини), поліцейські встановлюють усі обставини події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію