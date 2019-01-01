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Під час риболовлі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик

Під час риболовлі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик
Учора, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь у Любешівському районі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.

За інформацією видання, четверо чоловіків, серед яких – Олексій Веремійчик, рибалили з човна. Здійнялися сильні хвилі – і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник.

Наразі тривають пошуки.

Дружина Анна Веремійчик у соцмережі закликала усіх молитися за здоров’я її коханого. «Я вірю Бог нас почує! Лиш так!» - написала вона.

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Теги: Олексій Веремійчик, зникнення
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