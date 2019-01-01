Під час риболовлі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик
Сьогодні, 11:34
Учора, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь у Любешівському районі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.
За інформацією видання, четверо чоловіків, серед яких – Олексій Веремійчик, рибалили з човна. Здійнялися сильні хвилі – і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник.
Наразі тривають пошуки.
Дружина Анна Веремійчик у соцмережі закликала усіх молитися за здоров’я її коханого. «Я вірю Бог нас почує! Лиш так!» - написала вона.
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За інформацією видання, четверо чоловіків, серед яких – Олексій Веремійчик, рибалили з човна. Здійнялися сильні хвилі – і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник.
Наразі тривають пошуки.
Дружина Анна Веремійчик у соцмережі закликала усіх молитися за здоров’я її коханого. «Я вірю Бог нас почує! Лиш так!» - написала вона.
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