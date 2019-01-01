Під час риболовлі зник директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради Олексій Веремійчик

Олексій Веремійчик.



За інформацією видання, четверо чоловіків, серед яких – Олексій Веремійчик, рибалили з човна. Здійнялися сильні хвилі – і човен перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник.



Наразі тривають пошуки.



Дружина Анна Веремійчик у соцмережі закликала усіх молитися за здоров’я її коханого. «Я вірю Бог нас почує! Лиш так!» - написала вона.



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