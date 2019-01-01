«Здайте гроші або поверніть кружку», – мама учня луцького ліцею про подарунки дітям

Інна Назаревич.



Про ситуацію, яка склалась з її сином жінка написала у facebook-спільноті



"НАБОЛІЛО! м.Луцьк Ліцей №3,3-Д.



Коротко розповідаю. В п'ятницю син прийшов зі школи з подарунком для хлопчиків - кружкою. Через годину дзвонить до мене б.к. (батьківський комітет, - ред.) і каже принести у вівторок 200 грн або кружку. Бо подарунок не Богдана, а хлопчика, якого не було сьогодні у школі.



З'ясувалося, що батьківським комітетом, не було закуплено подарунка для моєї диини, з тої причини, що ми не здаємо гроші на фонд класу.(Хоча на потреби сина ми здаємо завжди, що стосується подарунків, театрів, фото, піц........)



Батьківським комітетом було навмисно зроблено так, щоб дискримінувати, зробити ізгоєм дитину в колективі. Невже, щоб дзвонити і зловтішатись "після" зробленого? Не хватило розуму подзвонити і сказати "до" скільки здати на це "непотрібство" бо інакше не назвеш?



А саме страшне, що сам вчитель допустив це, знаючи, що таке відбувається. Кружки були принесені Олені Володимирівні зранку і батьківський комітет повідомив вчителя, що ми не здаємо на фонд класу, тому вони не купили тої 10 чи 12 кружки для дитини, а купили цукерку, щоб той не плакав. Вчителька не зробила ніяких дій, щоб відвернути цей булінг в дитячому колективі, а навпаки запропонувала цукерочку, і тільки після довгих вмовлянь мого сина, все таки віддала йому кружку. Бо Богдан дуже просив (зі слів б.к).



Чому вчитель, який несе відповідальність за мою дитину допускає третіх осіб, завідомо знаючи, що вони принесуть шкоду конкретній дитині. Це моя четверта дитина, яка відвідує цей навчальний заклад. До цього ніяких проблем ні з батьківськими комітетами, ні з вчителями не було.



Просто так залишити ситуацію не можу. З вчителем на дану тему розмовляла", - написала жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому ліцеї №3 батьківський комітет придбав подарунки лише для тих дітей, чиї батьки сплатили у фонд класу. У цьому переконана мама одного з вихованцівПро ситуацію, яка склалась з її сином жінка написала у facebook-спільноті "БАТЬКИ SOS" "НАБОЛІЛО! м.Луцьк Ліцей №3,3-Д.Коротко розповідаю. В п'ятницю син прийшов зі школи з подарунком для хлопчиків - кружкою. Через годину дзвонить до мене б.к. (батьківський комітет, - ред.) і каже принести у вівторок 200 грн або кружку. Бо подарунок не Богдана, а хлопчика, якого не було сьогодні у школі.З'ясувалося, що батьківським комітетом, не було закуплено подарунка для моєї диини, з тої причини, що ми не здаємо гроші на фонд класу.(Хоча на потреби сина ми здаємо завжди, що стосується подарунків, театрів, фото, піц........)Батьківським комітетом було навмисно зроблено так, щоб дискримінувати, зробити ізгоєм дитину в колективі. Невже, щоб дзвонити і зловтішатись "після" зробленого? Не хватило розуму подзвонити і сказати "до" скільки здати на це "непотрібство" бо інакше не назвеш?А саме страшне, що сам вчитель допустив це, знаючи, що таке відбувається. Кружки були принесені Олені Володимирівні зранку і батьківський комітет повідомив вчителя, що ми не здаємо на фонд класу, тому вони не купили тої 10 чи 12 кружки для дитини, а купили цукерку, щоб той не плакав. Вчителька не зробила ніяких дій, щоб відвернути цей булінг в дитячому колективі, а навпаки запропонувала цукерочку, і тільки після довгих вмовлянь мого сина, все таки віддала йому кружку. Бо Богдан дуже просив (зі слів б.к).Чому вчитель, який несе відповідальність за мою дитину допускає третіх осіб, завідомо знаючи, що вони принесуть шкоду конкретній дитині. Це моя четверта дитина, яка відвідує цей навчальний заклад. До цього ніяких проблем ні з батьківськими комітетами, ні з вчителями не було.Просто так залишити ситуацію не можу. З вчителем на дану тему розмовляла", - написала жінка.

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