Українці будуть платити за газ за ринковими цінами
Сьогодні, 00:19
З 1 січня 2020 року в Україні зміниться формула розрахунку ціни газу для населення. Про це сказав Максим Рабінович, директор ТОВ "Газопостачальна компанія" НАК "Нафтогаз України", під час Українського газового форуму, передає кореспондент РБК-Україна.
Як зазначив Рабінович, зараз "Нафтогаз" не визначає ціну газу для населення, а лише вибирає з чотирьох показників, який з них менше.
"Як буде з січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. У промисловості у нас абсолютно ринкові ціни", - сказав він.
За його словами, так написано в законі, що з 1 січня скасовує спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" (ПСО).
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Як зазначив Рабінович, зараз "Нафтогаз" не визначає ціну газу для населення, а лише вибирає з чотирьох показників, який з них менше.
"Як буде з січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. У промисловості у нас абсолютно ринкові ціни", - сказав він.
За його словами, так написано в законі, що з 1 січня скасовує спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" (ПСО).
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