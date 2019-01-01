Українці будуть платити за газ за ринковими цінами

Максим Рабінович, директор ТОВ "Газопостачальна компанія" НАК "Нафтогаз України", під час Українського газового форуму, передає кореспондент



Як зазначив Рабінович, зараз "Нафтогаз" не визначає ціну газу для населення, а лише вибирає з чотирьох показників, який з них менше.



"Як буде з січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. У промисловості у нас абсолютно ринкові ціни", - сказав він.



За його словами, так написано в законі, що з 1 січня скасовує спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" (ПСО).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 січня 2020 року в Україні зміниться формула розрахунку ціни газу для населення. Про це сказав, директор ТОВ "Газопостачальна компанія" НАК "Нафтогаз України", під час Українського газового форуму, передає кореспондент РБК-Україна Як зазначив Рабінович, зараз "Нафтогаз" не визначає ціну газу для населення, а лише вибирає з чотирьох показників, який з них менше."Як буде з січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. У промисловості у нас абсолютно ринкові ціни", - сказав він.За його словами, так написано в законі, що з 1 січня скасовує спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" (ПСО).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію