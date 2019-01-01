вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українці будуть платити за газ за ринковими цінами

Українці будуть платити за газ за ринковими цінами
З 1 січня 2020 року в Україні зміниться формула розрахунку ціни газу для населення. Про це сказав Максим Рабінович, директор ТОВ "Газопостачальна компанія" НАК "Нафтогаз України", під час Українського газового форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Рабінович, зараз "Нафтогаз" не визначає ціну газу для населення, а лише вибирає з чотирьох показників, який з них менше.

"Як буде з січня. Ціна буде ринковою. Вона визначається як середнє арифметичне за ціною для промисловості. У промисловості у нас абсолютно ринкові ціни", - сказав він.

За його словами, так написано в законі, що з 1 січня скасовує спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" (ПСО).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, Нафтогаз, ціна, тариф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через нерозділене кохання: на Волині повісилась одинадцятикласниця
Сьогодні, 01:20
Українці будуть платити за газ за ринковими цінами
Сьогодні, 00:19
14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Депутати райради на Волині – проти «формули Штайнмаєра»
13 жовтень, 23:42
Ворожіння на Покрову про заміжжя: як дізнатися судженого
13 жовтень, 22:29
Схожі новини
У липні газ для українців здешевшає майже на 8% У липні газ для українців здешевшає майже на 8%
27 травень, 14:25
Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО Що чекає українців після реформи ринку газу. ВІДЕО
12 червень, 22:43
Ціну на газ знизили: скільки українці платитимуть у травні Ціну на газ знизили: скільки українці платитимуть у травні
23 квітень, 01:37
Деякі будинки та навчальні заклади на Волині можуть залишитися без тепла. ВІДЕО Деякі будинки та навчальні заклади на Волині можуть залишитися без тепла. ВІДЕО
27 вересень, 01:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через нерозділене кохання: на Волині повісилась одинадцятикласниця
Сьогодні, 01:20
 0
Українці будуть платити за газ за ринковими цінами
Сьогодні, 00:19
 0
14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Депутати райради на Волині – проти «формули Штайнмаєра»
13 жовтень, 23:42
 0
Ворожіння на Покрову про заміжжя: як дізнатися судженого
13 жовтень, 22:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿