Через нерозділене кохання: на Волині повісилась одинадцятикласниця
Сьогодні, 01:20
Як стало відомо виданню КовельPost з власних джерел, минулими вихідними виявили повішеною одинадцятикласницю у селі Дубове Ковельського району. Кажуть, що дівчина залишила передсмертну записку, у якій вказала причину свого вчинку - нерозділене кохання.
На своїй сторінці у Фейсбук вчителька місцевої школи Наталія Тхоржевська написала:
"Тиждень тому суботнього ранку пішла в засвіти наша одинадцятикласниця Оля.
Тихо й майже непомітно: в п'ятницю пішла зі школи, в понеділок ... вже не повернулась...
Поховали Олю так само тихо в куточку на кладовищі, без священика (такі правила життя) і без жодного доброго слова з наших вуст ...
- А що хто мав говорити?! Про ТАКЕ нічого сказати! - чула згодом в селі(((
Але ж Оля була доброю дівчинкою...
За день до смерті проводила урок в рідному 11 класі в день учнівського самоврядування...
Можна засудити дорослого ...але не дитину, яка у відчаї не знайшла виходу й, найголовніше, підтримки ...від нас усіх: не помітили, не підтримали, не вберегли...
Нехай це буде ВСІМ НАМ трагічним УРОКОМ!
Школа продовжує жити своїм безтурботним життям...але вже без Олі - ніби ніколи її там і не було...", - зауважила у дописі педагог.
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На своїй сторінці у Фейсбук вчителька місцевої школи Наталія Тхоржевська написала:
"Тиждень тому суботнього ранку пішла в засвіти наша одинадцятикласниця Оля.
Тихо й майже непомітно: в п'ятницю пішла зі школи, в понеділок ... вже не повернулась...
Поховали Олю так само тихо в куточку на кладовищі, без священика (такі правила життя) і без жодного доброго слова з наших вуст ...
- А що хто мав говорити?! Про ТАКЕ нічого сказати! - чула згодом в селі(((
Але ж Оля була доброю дівчинкою...
За день до смерті проводила урок в рідному 11 класі в день учнівського самоврядування...
Можна засудити дорослого ...але не дитину, яка у відчаї не знайшла виходу й, найголовніше, підтримки ...від нас усіх: не помітили, не підтримали, не вберегли...
Нехай це буде ВСІМ НАМ трагічним УРОКОМ!
Школа продовжує жити своїм безтурботним життям...але вже без Олі - ніби ніколи її там і не було...", - зауважила у дописі педагог.
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