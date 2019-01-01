Через нерозділене кохання: на Волині повісилась одинадцятикласниця





На своїй сторінці у Наталія Тхоржевська написала:



"Тиждень тому суботнього ранку пішла в засвіти наша одинадцятикласниця Оля.

Тихо й майже непомітно: в п'ятницю пішла зі школи, в понеділок ... вже не повернулась...

Поховали Олю так само тихо в куточку на кладовищі, без священика (такі правила життя) і без жодного доброго слова з наших вуст ...

- А що хто мав говорити?! Про ТАКЕ нічого сказати! - чула згодом в селі(((

Але ж Оля була доброю дівчинкою...

За день до смерті проводила урок в рідному 11 класі в день учнівського самоврядування...

Можна засудити дорослого ...але не дитину, яка у відчаї не знайшла виходу й, найголовніше, підтримки ...від нас усіх: не помітили, не підтримали, не вберегли...

Нехай це буде ВСІМ НАМ трагічним УРОКОМ!

Школа продовжує жити своїм безтурботним життям...але вже без Олі - ніби ніколи її там і не було...", - зауважила у дописі педагог.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як стало відомо виданню КовельPost з власних джерел, минулими вихідними виявили повішеною одинадцятикласницю у селі Дубове Ковельського району. Кажуть, що дівчина залишила передсмертну записку, у якій вказала причину свого вчинку - нерозділене кохання.На своїй сторінці у Фейсбук вчителька місцевої школинаписала:"Тиждень тому суботнього ранку пішла в засвіти наша одинадцятикласниця Оля.Тихо й майже непомітно: в п'ятницю пішла зі школи, в понеділок ... вже не повернулась...Поховали Олю так само тихо в куточку на кладовищі, без священика (такі правила життя) і без жодного доброго слова з наших вуст ...- А що хто мав говорити?! Про ТАКЕ нічого сказати! - чула згодом в селі(((Але ж Оля була доброю дівчинкою...За день до смерті проводила урок в рідному 11 класі в день учнівського самоврядування...Можна засудити дорослого ...але не дитину, яка у відчаї не знайшла виходу й, найголовніше, підтримки ...від нас усіх: не помітили, не підтримали, не вберегли...Нехай це буде ВСІМ НАМ трагічним УРОКОМ!Школа продовжує жити своїм безтурботним життям...але вже без Олі - ніби ніколи її там і не було...", - зауважила у дописі педагог.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію