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У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО

У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
В рамках Міжнародного етнічного фестивалю «Ліра Фест-2019» лірники та кобзарі з усієї України вітали лучан напередодні великих свят.

У переддень великого свята Покрови, Дня захисника України, Дня українського козацтва та 77-ї річниці створення Української повстанської армії, 13 жовтня, на Театральному майдані міста Луцька відбувся святковий концерт «Повстанська Покрова», – повідомили на сайті Луцької міської ради.

У фестивалі взяли участь 14 лірників та кобзарів з різних областей України, а також гості з Польщі і Білорусі. Подібне музичне дійство відбувається у Луцьку вперше. Українська народна музика, козацькі пісні, пісні, з якими йшли до бою вояки УПА, псалми та канти звучали у супроводі автентичних музичних інструментів, які тісно пов’язані з історією держави.

У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО


Привітати учасників та гостей фестивалю прийшли заступник міського голови Ірина Чебелюк, заступник директора департаменту культури Андрій Ломага. Чимало лучан та гостей міста насолоджувалися звучанням традиційних українських інструментів.

У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО


«Цей чудовий фестиваль етнічної музики започаткований у місті Рівне, а тепер учасники «Ліра Фест-2019» дарують свою творчість лучанам. Це надзвичайно приємно. Дякую вам за неповторну музику та пісні. Вітаю усіх вас із прийдешніми святами, і нехай Матінка Божа береже нас від усяких бід», – із найкращими побажаннями звернулася до присутніх заступник міського голови Ірина Чебелюк.

На завершення учасники фестивалю отримали відзнаки.

У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО


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Теги: «Ліра Фест-2019», Луцьк, музика, кобзарі, лірники, етнос
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