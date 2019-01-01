У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО





У переддень великого свята Покрови, Дня захисника України, Дня українського козацтва та 77-ї річниці створення Української повстанської армії, 13 жовтня, на Театральному майдані міста Луцька відбувся святковий концерт «Повстанська Покрова», – повідомили на



У фестивалі взяли участь 14 лірників та кобзарів з різних областей України, а також гості з Польщі і Білорусі. Подібне музичне дійство відбувається у Луцьку вперше. Українська народна музика, козацькі пісні, пісні, з якими йшли до бою вояки УПА, псалми та канти звучали у супроводі автентичних музичних інструментів, які тісно пов’язані з історією держави.







Привітати учасників та гостей фестивалю прийшли заступник міського голови Ірина Чебелюк, заступник директора департаменту культури Андрій Ломага. Чимало лучан та гостей міста насолоджувалися звучанням традиційних українських інструментів.







«Цей чудовий фестиваль етнічної музики започаткований у місті Рівне, а тепер учасники «Ліра Фест-2019» дарують свою творчість лучанам. Це надзвичайно приємно. Дякую вам за неповторну музику та пісні. Вітаю усіх вас із прийдешніми святами, і нехай Матінка Божа береже нас від усяких бід», – із найкращими побажаннями звернулася до присутніх заступник міського голови Ірина Чебелюк.



На завершення учасники фестивалю отримали відзнаки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках Міжнародного етнічного фестивалю «Ліра Фест-2019» лірники та кобзарі з усієї України вітали лучан напередодні великих свят.У переддень великого свята Покрови, Дня захисника України, Дня українського козацтва та 77-ї річниці створення Української повстанської армії, 13 жовтня, на Театральному майдані міста Луцька відбувся святковий концерт «Повстанська Покрова», – повідомили на сайті Луцької міської ради.У фестивалі взяли участь 14 лірників та кобзарів з різних областей України, а також гості з Польщі і Білорусі. Подібне музичне дійство відбувається у Луцьку вперше. Українська народна музика, козацькі пісні, пісні, з якими йшли до бою вояки УПА, псалми та канти звучали у супроводі автентичних музичних інструментів, які тісно пов’язані з історією держави.Привітати учасників та гостей фестивалю прийшли заступник міського голови, заступник директора департаменту культури. Чимало лучан та гостей міста насолоджувалися звучанням традиційних українських інструментів.«Цей чудовий фестиваль етнічної музики започаткований у місті Рівне, а тепер учасники «Ліра Фест-2019» дарують свою творчість лучанам. Це надзвичайно приємно. Дякую вам за неповторну музику та пісні. Вітаю усіх вас із прийдешніми святами, і нехай Матінка Божа береже нас від усяких бід», – із найкращими побажаннями звернулася до присутніх заступник міського голови Ірина Чебелюк.На завершення учасники фестивалю отримали відзнаки.

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