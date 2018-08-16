вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині 19-річна породілля замкнула немовля в гуртожитку – дитина в реанімації

На Рівненщині 19-річна породілля замкнула немовля в гуртожитку – дитина в реанімації
У Рівному матір замкнула новонароджену дитину в кімнаті гуртожитку, на крики хлопчика прийшли сусіди.

Повідомлення до поліції від медиків «швидкої», що до лікарні вони доставили немовля із тілесними ушкодженнями надійшло 14 жовтня, близько першої години ночі, – зазначає відділ комунікації поліції Рівненської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що впродовж кількох днів у соціальному гуртожитку проживає мама – 19-річна уродженка Гощанського району разом із сином, якому сьогодні виповнилося 26 днів.

Уночі крики дитини почули сусіди і звернулись до вахтерки, яка й відімкнула двері кімнати. У хлопчика медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та двобічну пневмонію.

Немовля госпіталізували у реанімаційне відділення.

За цим фактом слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за статтею 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та частиною 2 статті 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Поліцейські розшукують матір та встановлюють усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, дитина, замкнула в гуртожитку немовля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: види та ціни квитків
Луцька лікарка розповіла, як розрізнити застуду та грип і як вберегтися від хвороб
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
Сьогодні, 13:15
На Рівненщині 19-річна породілля замкнула немовля в гуртожитку – дитина в реанімації
Сьогодні, 12:30
У Луцьку вшанували пам'ять про загиблих у війні на Сході України. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Курс валют у Луцьку на 14 жовтня
Сьогодні, 11:22
14 жовтня: Покрова, День козацтва і захисника України – історія, звичаї свят
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
Немовля, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка, планують перевести у дитбудинок Немовля, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка, планують перевести у дитбудинок
09 жовтень, 15:16
У Рівному 9-річна дитина впала з 5-метрової висоти закинутої будівлі У Рівному 9-річна дитина впала з 5-метрової висоти закинутої будівлі
31 липень, 11:30
У пошуках мами: 2-річна дитина сама вночі бігала вулицями Рівного У пошуках мами: 2-річна дитина сама вночі бігала вулицями Рівного
27 лютий, 13:37
У Рівному 7-річного хлопчика вбило струмом У Рівному 7-річного хлопчика вбило струмом
16 серпень, 2018, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відбувся міжнародний етнічний фестиваль «Ліра Фест-2019». ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
На Рівненщині 19-річна породілля замкнула немовля в гуртожитку – дитина в реанімації
Сьогодні, 12:30
 0
У Луцьку вшанували пам'ять про загиблих у війні на Сході України. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Курс валют у Луцьку на 14 жовтня
Сьогодні, 11:22
 0
Андрій хотів повернутися з війни і вивісити височезний прапор, щоб «с*ки бачили, що тут патріот живе». БАТЬКО ГЕРОЯ
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿