На Рівненщині 19-річна породілля замкнула немовля в гуртожитку – дитина в реанімації





Повідомлення до поліції від медиків «швидкої», що до лікарні вони доставили немовля із тілесними ушкодженнями надійшло 14 жовтня, близько першої години ночі, – зазначає відділ комунікації



Правоохоронці попередньо встановили, що впродовж кількох днів у соціальному гуртожитку проживає мама – 19-річна уродженка Гощанського району разом із сином, якому сьогодні виповнилося 26 днів.



Уночі крики дитини почули сусіди і звернулись до вахтерки, яка й відімкнула двері кімнати. У хлопчика медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та двобічну пневмонію.



Немовля госпіталізували у реанімаційне відділення.



За цим фактом слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за статтею 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та частиною 2 статті 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.



Поліцейські розшукують матір та встановлюють усі обставини події.



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