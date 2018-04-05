У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
Сьогодні, 13:42
У день, коли відзначають свято захисників України, на Покрову Пресвятої Богородиці, у Луцьку складали присягу ліцеїсти.
14 жовтня, на Театральному майдані, 451 ліцеїст Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні склав присягу.
Близько 11 години учні прийшли урочистим маршем головною площею міста, з державною символікою прапорами і музичним супроводом очікували на посвяту.
Привітати майбутніх ліцеїстів прийшов виконувач обов’язків міського голови Григорій Пустовіт. Посадовець зауважив, що надзвичайно пишається цими хлопцями й дівчатами.
До слова, повідомили, що понад 600 випускників ліцею імені Героїв Небесної Сотні зараз захищають Україну на Сході.
Опісля вітального слова хвилиною мовчання згадали і полеглих воїнів, які віддали свої життя, захищаючи Україну.
Опісля для гостей посвяти влаштували видовищні показові виступи ліцеїстів. Дівчата і хлопці демонстрували вражаючі прийоми рукопашного бою під кольоровий дим і петарди.
Найважливішою частиною заходу стала, власне, присяга. Насамкінець начальник ліцею Павло Боснюк наказав розпочати церемонію вручення посвідчення ліцеїста.
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14 жовтня, на Театральному майдані, 451 ліцеїст Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні склав присягу.
Близько 11 години учні прийшли урочистим маршем головною площею міста, з державною символікою прапорами і музичним супроводом очікували на посвяту.
Привітати майбутніх ліцеїстів прийшов виконувач обов’язків міського голови Григорій Пустовіт. Посадовець зауважив, що надзвичайно пишається цими хлопцями й дівчатами.
До слова, повідомили, що понад 600 випускників ліцею імені Героїв Небесної Сотні зараз захищають Україну на Сході.
Опісля вітального слова хвилиною мовчання згадали і полеглих воїнів, які віддали свої життя, захищаючи Україну.
Опісля для гостей посвяти влаштували видовищні показові виступи ліцеїстів. Дівчата і хлопці демонстрували вражаючі прийоми рукопашного бою під кольоровий дим і петарди.
Найважливішою частиною заходу стала, власне, присяга. Насамкінець начальник ліцею Павло Боснюк наказав розпочати церемонію вручення посвідчення ліцеїста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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