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У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО

У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У день, коли відзначають свято захисників України, на Покрову Пресвятої Богородиці, у Луцьку складали присягу ліцеїсти.

14 жовтня, на Театральному майдані, 451 ліцеїст Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні склав присягу.

Близько 11 години учні прийшли урочистим маршем головною площею міста, з державною символікою прапорами і музичним супроводом очікували на посвяту.

Привітати майбутніх ліцеїстів прийшов виконувач обов’язків міського голови Григорій Пустовіт. Посадовець зауважив, що надзвичайно пишається цими хлопцями й дівчатами.

До слова, повідомили, що понад 600 випускників ліцею імені Героїв Небесної Сотні зараз захищають Україну на Сході.

Опісля вітального слова хвилиною мовчання згадали і полеглих воїнів, які віддали свої життя, захищаючи Україну.

Опісля для гостей посвяти влаштували видовищні показові виступи ліцеїстів. Дівчата і хлопці демонстрували вражаючі прийоми рукопашного бою під кольоровий дим і петарди.

Найважливішою частиною заходу стала, власне, присяга. Насамкінець начальник ліцею Павло Боснюк наказав розпочати церемонію вручення посвідчення ліцеїста.

У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО


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Теги: Луцьк, ліцеїсти, присяга, ліцей імені Героїв Небесної Сотні
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