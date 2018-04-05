У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО

У день, коли відзначають свято захисників України, на Покрову Пресвятої Богородиці, у Луцьку складали присягу ліцеїсти.14 жовтня, на Театральному майдані, 451 ліцеїст Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні склав присягу.Близько 11 години учні прийшли урочистим маршем головною площею міста, з державною символікою прапорами і музичним супроводом очікували на посвяту.Привітати майбутніх ліцеїстів прийшов виконувач обов’язків міського голови. Посадовець зауважив, що надзвичайно пишається цими хлопцями й дівчатами.До слова, повідомили, що понад 600 випускників ліцею імені Героїв Небесної Сотні зараз захищають Україну на Сході.Опісля вітального слова хвилиною мовчання згадали і полеглих воїнів, які віддали свої життя, захищаючи Україну.Опісля для гостей посвяти влаштували видовищні показові виступи ліцеїстів. Дівчата і хлопці демонстрували вражаючі прийоми рукопашного бою під кольоровий дим і петарди.Найважливішою частиною заходу стала, власне, присяга. Насамкінець начальник ліцеюнаказав розпочати церемонію вручення посвідчення ліцеїста.