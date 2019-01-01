На шоу талантів «Х-фактор» юна лучанка вразила журі складною піснею і вокалом. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
Юна співачка Анастасія Остапчук взяла участь у відомому українському шоу талантів «Х-фактор».
Лучанка розповіла про те, що її підтримує лише батько, оскільки мама вважає, що це – лише хоббі. Дівчина вирішила виступити, аби жінка, яка дала їй життя, побачила виступ доньки на телебаченні, – пише «Таблоїд Волині».
Анастасія вибрала пісню переможниці «Євробачення 2018» Нетти «Toys». Співачка «запалила» зал та змусила всіх аплодувати та підспівувати.
«Це дуже складна пісня, особливо технічно», – зазначила Оля Полякова.
«Коли ми були на «Євробаченні», то я жахнувся. Це була дуже складна пісня. Вивчити ті слова. Ви дуже класно впорались. Я кажу "так"», – прокоментував Андрій Данилко.
Анастасія отримала три «так» та одне «ні» від Насті Каменських.
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Лучанка розповіла про те, що її підтримує лише батько, оскільки мама вважає, що це – лише хоббі. Дівчина вирішила виступити, аби жінка, яка дала їй життя, побачила виступ доньки на телебаченні, – пише «Таблоїд Волині».
Анастасія вибрала пісню переможниці «Євробачення 2018» Нетти «Toys». Співачка «запалила» зал та змусила всіх аплодувати та підспівувати.
«Це дуже складна пісня, особливо технічно», – зазначила Оля Полякова.
«Коли ми були на «Євробаченні», то я жахнувся. Це була дуже складна пісня. Вивчити ті слова. Ви дуже класно впорались. Я кажу "так"», – прокоментував Андрій Данилко.
Анастасія отримала три «так» та одне «ні» від Насті Каменських.
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