«Важко було відчепити їх від цього «коробля»: розповіли, що трапилося на озері Люб'язь, коли зник Олексій Веремійчик
Сьогодні, 14:50
Риболовля на озері Люб'язь, що у Любешівському районі, стала справжньою трагедією для компанії чотирьох чоловіків з Луцька, серед яких – Олексій Веремійчик, пошуки якого досі тривають.
Один із рибалок, які допомогли трьом чоловікам вижити, розповів, що сталося 12 жовтня на озері. Чоловік попросив редакцію Район.Любешів не називати його імені. Подаємо свідчення без змін.
Нагадаємо, під час риболовлі здійнялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків перекинувся. Троє залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і зник.
«Ми з друзями рибалили на човні посеред озера. Коли розпочався шторм, взяли курс до берега. Хвилі були дуже сильні. Раптом ми почули стогін. На цей звук ми і рушили.
Побачили ледве притомних чоловіків, які трималися за човна. Вони пробули у холодній воді щонайменше півтори години. Дуже важко було відчепити їх від цього «коробля», але все ж вдалося.
До берега ми добиралися десь півгодини. Наш човен – переповнений, усе було на грані. Чоловіки непритомніли, ми їх приводили до тями, і якось вони пояснили, що був четвертий.
Ми викликали швидку, на березі передали потерпілих медикам, вкрили куртками і вирушили на пошуки цього хлопця. Ми прочесали де могли, кричали, глухо. Для поліції зняли відео, щоб зафіксувати місце, де був човен. Сподіваюся, наші знімки допоможуть у пошуках», – розповів очевидець.
Рідні просять усіх, хто має можливість, формувати пошукові групи, приносити різноманітне обладнання: біноклі, акумулятори, ліхтарі, гумові чоботи, дрони тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Один із рибалок, які допомогли трьом чоловікам вижити, розповів, що сталося 12 жовтня на озері. Чоловік попросив редакцію Район.Любешів не називати його імені. Подаємо свідчення без змін.
Нагадаємо, під час риболовлі здійнялися сильні хвилі й човен, на якому перебувало 4 чоловіків перекинувся. Троє залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив пливти до берега, аби покликати на допомогу, і зник.
«Ми з друзями рибалили на човні посеред озера. Коли розпочався шторм, взяли курс до берега. Хвилі були дуже сильні. Раптом ми почули стогін. На цей звук ми і рушили.
Побачили ледве притомних чоловіків, які трималися за човна. Вони пробули у холодній воді щонайменше півтори години. Дуже важко було відчепити їх від цього «коробля», але все ж вдалося.
До берега ми добиралися десь півгодини. Наш човен – переповнений, усе було на грані. Чоловіки непритомніли, ми їх приводили до тями, і якось вони пояснили, що був четвертий.
Ми викликали швидку, на березі передали потерпілих медикам, вкрили куртками і вирушили на пошуки цього хлопця. Ми прочесали де могли, кричали, глухо. Для поліції зняли відео, щоб зафіксувати місце, де був човен. Сподіваюся, наші знімки допоможуть у пошуках», – розповів очевидець.
Рідні просять усіх, хто має можливість, формувати пошукові групи, приносити різноманітне обладнання: біноклі, акумулятори, ліхтарі, гумові чоботи, дрони тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Важко було відчепити їх від цього «коробля»: розповіли, що трапилося на озері Люб'язь, коли зник Олексій Веремійчик
Сьогодні, 14:50
На шоу талантів «Х-фактор» юна лучанка вразила журі складною піснею і вокалом. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
Сьогодні, 13:42
На Рівненщині 19-річна породілля замкнула немовля в гуртожитку – дитина в реанімації
Сьогодні, 12:30