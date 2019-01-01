Водій загинув, пасажирка – в реанімації: автівка злетіла з мосту і впала на залізничні колії. ФОТО
Сьогодні, 02:40
13-го жовтня о 3:30 на території Олександрійського району біля села Приютівка Кіровоградської області трапилася ДТП, в результаті якої загинув чоловік.
О 7:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію на автодорозі Глинськ-Олександрія-Петрово, – повідомляє управління ДСНС області.
Автомобіль «Chevrolet» злетів з мосту на залізничну колію, внаслідок чого стався порив контактної електромережі залізничної колії і затримано рух пасажирського потягу №80 Київ-Дніпро.
Водій загинув, пасажирку госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної міської лікарні.
Рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону Олександрії відбуксирували авто з колії.
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О 7:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію на автодорозі Глинськ-Олександрія-Петрово, – повідомляє управління ДСНС області.
Автомобіль «Chevrolet» злетів з мосту на залізничну колію, внаслідок чого стався порив контактної електромережі залізничної колії і затримано рух пасажирського потягу №80 Київ-Дніпро.
Водій загинув, пасажирку госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної міської лікарні.
Рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону Олександрії відбуксирували авто з колії.
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