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Водій загинув, пасажирка – в реанімації: автівка злетіла з мосту і впала на залізничні колії. ФОТО

Водій загинув, пасажирка – в реанімації: автівка злетіла з мосту і впала на залізничні колії. ФОТО
13-го жовтня о 3:30 на території Олександрійського району біля села Приютівка Кіровоградської області трапилася ДТП, в результаті якої загинув чоловік.

О 7:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію на автодорозі Глинськ-Олександрія-Петрово, – повідомляє управління ДСНС області.

Автомобіль «Chevrolet» злетів з мосту на залізничну колію, внаслідок чого стався порив контактної електромережі залізничної колії і затримано рух пасажирського потягу №80 Київ-Дніпро.

Водій загинув, пасажирка – в реанімації: автівка злетіла з мосту і впала на залізничні колії. ФОТО
Водій загинув, пасажирка – в реанімації: автівка злетіла з мосту і впала на залізничні колії. ФОТО

Водій загинув, пасажирку госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної міської лікарні.

Рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону Олександрії відбуксирували авто з колії.

Водій загинув, пасажирка – в реанімації: автівка злетіла з мосту і впала на залізничні колії. ФОТО
Водій загинув, пасажирка – в реанімації: автівка злетіла з мосту і впала на залізничні колії. ФОТО

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Теги: аварія, міст, залізничні колії, рятувальники, ДСНС, смерть, водій
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