Водій загинув, пасажирка – в реанімації: автівка злетіла з мосту і впала на залізничні колії. ФОТО





О 7:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію на автодорозі Глинськ-Олександрія-Петрово, – повідомляє



Автомобіль «Chevrolet» злетів з мосту на залізничну колію, внаслідок чого стався порив контактної електромережі залізничної колії і затримано рух пасажирського потягу №80 Київ-Дніпро.





Водій загинув, пасажирку госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної міської лікарні.



Рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону Олександрії відбуксирували авто з колії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13-го жовтня о 3:30 на території Олександрійського району біля села Приютівка Кіровоградської області трапилася ДТП, в результаті якої загинув чоловік.О 7:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію на автодорозі Глинськ-Олександрія-Петрово, – повідомляє управління ДСНС області Автомобіль «Chevrolet» злетів з мосту на залізничну колію, внаслідок чого стався порив контактної електромережі залізничної колії і затримано рух пасажирського потягу №80 Київ-Дніпро.Водій загинув, пасажирку госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної міської лікарні.Рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону Олександрії відбуксирували авто з колії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію