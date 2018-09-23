Зелень і вода: показали неймовірні світлини Луцька з висоти. ФОТО

Луцький відеографопублікував фото Луцька, відзняті з висоти.Два десятки світлин він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.У коментаріМикола Гусар розповів, що знімає новий відеокліп, у процесі створення якого і були зроблені фото Луцька з висоти. На них - місто з будинками у зелені та зі своїми водними артеріями.Створили їх за допомогою квадрокоптера Dji Mavic air.