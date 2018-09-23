Зелень і вода: показали неймовірні світлини Луцька з висоти. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Луцький відеограф Микола Гусар опублікував фото Луцька, відзняті з висоти.
Два десятки світлин він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Микола Гусар розповів, що знімає новий відеокліп, у процесі створення якого і були зроблені фото Луцька з висоти. На них - місто з будинками у зелені та зі своїми водними артеріями.
Створили їх за допомогою квадрокоптера Dji Mavic air.
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Два десятки світлин він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Микола Гусар розповів, що знімає новий відеокліп, у процесі створення якого і були зроблені фото Луцька з висоти. На них - місто з будинками у зелені та зі своїми водними артеріями.
Створили їх за допомогою квадрокоптера Dji Mavic air.
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