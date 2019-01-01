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Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк – у критичному стані в лікарні

Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк – у критичному стані в лікарні
Донька директора Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Анатолія Івановича Пархом’юка Мар’яна Пархом’юк вже четвертий тиждень знаходиться у критичному стані.

На лікування в медзакладі Мінська кожного дня потрібні величезні кошти. Тож небайдужих людей просять про допомогу.

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Нагадаємо, в Мар’яни виявили рак крові, після чого вона поїхала лікуватися у Білорусь.

Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картку «ПриватБанку»: 5168 7427 0498 2804 картка Пархом’юк Анатолій Іванович

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Теги: Мар'яна Пархом'юк, рак, лікування
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