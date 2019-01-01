Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк – у критичному стані в лікарні
Сьогодні, 13:45
Донька директора Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Анатолія Івановича Пархом’юка Мар’яна Пархом’юк вже четвертий тиждень знаходиться у критичному стані.
На лікування в медзакладі Мінська кожного дня потрібні величезні кошти. Тож небайдужих людей просять про допомогу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії
Нагадаємо, в Мар’яни виявили рак крові, після чого вона поїхала лікуватися у Білорусь.
Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картку «ПриватБанку»: 5168 7427 0498 2804 картка Пархом’юк Анатолій Іванович
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На лікування в медзакладі Мінська кожного дня потрібні величезні кошти. Тож небайдужих людей просять про допомогу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк вже пройшла 62 хіміотерапії
Нагадаємо, в Мар’яни виявили рак крові, після чого вона поїхала лікуватися у Білорусь.
Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картку «ПриватБанку»: 5168 7427 0498 2804 картка Пархом’юк Анатолій Іванович
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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