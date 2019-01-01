Коли на Волині стартує сезон полювання на хутряних та копитних звірів

Волинські лісівники повідомили мисливцям про терміни та умови сезону полювання на копитних та хутряних звірів.Так, уже 2 листопада 2019 року в мисливських угіддях області стартує сезон колективного та облавного полювання на копитних, а 3-го листопада – на хутряних звірів, - йдеться на сайті ВОУЛМГ.Зважаючи на післясезонний облік зайців та на значну кількість мисливців області, а також враховуючи пропускну спроможність мисливських угідь, полювати на зайця русака можна тільки у неділю. Денна норма відстрілу одним мисливцем – 1 заєць. Норми відстрілу лисиці, єнотовидного собаки та вовка – не лімітовані. Сезон полювання на зайця триватиме до 29 грудня 2019 року, на інші перераховані хутряні види – до 23 лютого 2020 року включно.Колективне та облавне полювання на кабанів, оленів і козуль переважна більшість користувачів мисливських угідь Волині розпочнуть з 2 листопада і триватиме воно у такі терміни:– колективне та облавне на козулю – до 29 грудня включно;– на самців кабанів та його молодняк, здатний до самостійного існування, по 29 січня 2020 року включно.Днями полювання – при індивідуальному полюванні – можуть бути усі дні тижня, при колективному та облавному – тільки субота та неділя.Принагідно Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства рекомендує мисливцям, які ще не встигли обміняти контрольні картки, поспішити із цим завданням.Як відомо, щоб отримати право на проведення полювання, мисливцям потрібно мати: посвідчення мисливця, щорічну контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита, дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, путівка чи відстрільна картка мисливського господарства, дозвіл на діагностичний або селекційний відстріл тощо), дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання, паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час проведення полювання.Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.З початку відкриття сезону на пернатих (4 серпня 219 року) працівники єгерської служби, державної лісової охорони та груп оперативного реагування у мисливських угіддях області ведуть посилену охорону.