У центрі Луцька без дозволів «вліпили» стихійний ринок
Сьогодні, 09:24
У Луцьку демонтують незаконно встановлені тимчасові споруди на вулиці Словацького, 2.
Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що учора, 15 жовтня, після 15:00 біля готелю «Україна» самовільно встановили тимчасові споруди і таким чином створили стихійний ринок. Зокрема, йдеться про 13 кіосків для торгівлі. Незаконний договір оренди землі, де розташована парковка, продавцям надала адміністрація готелю.
«Це повна торговельна дикість», - наголосив в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт. Відтак, муніципали знесуть торговельні намети.
Фото Тетяни Грішиної.
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Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що учора, 15 жовтня, після 15:00 біля готелю «Україна» самовільно встановили тимчасові споруди і таким чином створили стихійний ринок. Зокрема, йдеться про 13 кіосків для торгівлі. Незаконний договір оренди землі, де розташована парковка, продавцям надала адміністрація готелю.
«Це повна торговельна дикість», - наголосив в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт. Відтак, муніципали знесуть торговельні намети.
Фото Тетяни Грішиної.
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