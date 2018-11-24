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У центрі Луцька без дозволів «вліпили» стихійний ринок

У центрі Луцька без дозволів «вліпили» стихійний ринок
У Луцьку демонтують незаконно встановлені тимчасові споруди на вулиці Словацького, 2.

Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що учора, 15 жовтня, після 15:00 біля готелю «Україна» самовільно встановили тимчасові споруди і таким чином створили стихійний ринок. Зокрема, йдеться про 13 кіосків для торгівлі. Незаконний договір оренди землі, де розташована парковка, продавцям надала адміністрація готелю.

«Це повна торговельна дикість», - наголосив в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт. Відтак, муніципали знесуть торговельні намети.

Фото Тетяни Грішиної.

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Теги: торгівля, Луцьк
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