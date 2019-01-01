Пішов у невідомому напрямку: у Любешівському районі зник чоловік
Сьогодні, 10:03
У Любешівському районі зник 38-річний чоловік Устимчук Сергій Олексійович.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації Голового управління Національної поліції у Волинській області.
Відомо, що чоловік 14 жовтня по обіді пішов з дому у невідомому напрямку й досі не повернувся.
Його розшукують співробітники Любешівського відділення поліції. За інформацією правоохоронців, раніше вже траплялися випадки самовільного залишення домівки цим чоловіком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у секторі комунікації Голового управління Національної поліції у Волинській області.
Відомо, що чоловік 14 жовтня по обіді пішов з дому у невідомому напрямку й досі не повернувся.
Його розшукують співробітники Любешівського відділення поліції. За інформацією правоохоронців, раніше вже траплялися випадки самовільного залишення домівки цим чоловіком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині злодій викрав з літньої кухні одяг і каструлі
Сьогодні, 10:25
У Луцьку побільшає зупинок
Сьогодні, 10:08
Пішов у невідомому напрямку: у Любешівському районі зник чоловік
Сьогодні, 10:03
На Донбасі бойовики вбили молоду військову
Сьогодні, 10:00
Електронна система оплати проїзду: які у Луцьку будуть квитки та скільки коштуватимуть
Сьогодні, 09:50