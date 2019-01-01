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Пішов у невідомому напрямку: у Любешівському районі зник чоловік

Пішов у невідомому напрямку: у Любешівському районі зник чоловік
У Любешівському районі зник 38-річний чоловік Устимчук Сергій Олексійович.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації Голового управління Національної поліції у Волинській області.

Відомо, що чоловік 14 жовтня по обіді пішов з дому у невідомому напрямку й досі не повернувся.

Його розшукують співробітники Любешівського відділення поліції. За інформацією правоохоронців, раніше вже траплялися випадки самовільного залишення домівки цим чоловіком.

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Теги: Устимчук Сергій Олексійович, зникнення, розшук, Волинь, Любешів
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