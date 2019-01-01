Пішов у невідомому напрямку: у Любешівському районі зник чоловік

Устимчук Сергій Олексійович.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації Голового управління Національної поліції у Волинській області.



Відомо, що чоловік 14 жовтня по обіді пішов з дому у невідомому напрямку й досі не повернувся.



Його розшукують співробітники Любешівського відділення поліції. За інформацією правоохоронців, раніше вже траплялися випадки самовільного залишення домівки цим чоловіком.

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