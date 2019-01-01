У Луцьку побільшає зупинок
Сьогодні, 10:08
У Луцьку внесли зміни до переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень.
Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Зокрема, до переліку додали одну зупинку – «Котельня Луцьктепло».
Розташована вона на вулиці Мамсурова, поблизу в’їзду на територію котельні.
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Про це йшлося у середу, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Зокрема, до переліку додали одну зупинку – «Котельня Луцьктепло».
Розташована вона на вулиці Мамсурова, поблизу в’їзду на територію котельні.
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