Знайшли тіло Олексія Веремійчика

Олексія Веремійчика.



Нагадаємо, 12 жовтня, під час риболовлі на озері Люб’язь через сильні хвилі перекинувся човен із 4 чоловіками, серед яких був Олексій Веремійчик. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Олексій Веремійчик вирішив, незважаючи на крижану воду, пливти до берега, аби покликати на допомогу. Згодом чоловік зник. Його 5 днів розшукували правоохоронці, місцеві жителі та рятувальники.



Дружина Анна Веремійчик також організовувала пошукову групу. До пошуків залучили легку аваацію, кінологів, водолазів. Утім, на жаль, живим Олексія Веремійчика знайти не вдалося.



Інспектор РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук повідомив



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Олексія Веремійчика.



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