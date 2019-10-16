На Дніпропетровщині чоловік забив товариша цеглиною і залишив тіло у своїй квартирі





Поліцейським вдалося встановити хронологію подій. Про це повідомляє



Вбивство сталося ще 12 жовтня. 43-річний господар квартири покликав до себе в гості потерпілого. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік схопив цеглину і кілька разів ударив гостя по голові. Після цього він замотав тіло в покривало і пішов.



Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 жовтня, близько 16:00 в Південному районі Кам'янського в одній з квартир знайшли тіло людини. На місце викликали поліцію.Поліцейським вдалося встановити хронологію подій. Про це повідомляє Інформатор , посилаючись на пресслужбу ГУНП в Дніпропетровській області.Вбивство сталося ще 12 жовтня. 43-річний господар квартири покликав до себе в гості потерпілого. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік схопив цеглину і кілька разів ударив гостя по голові. Після цього він замотав тіло в покривало і пішов.Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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