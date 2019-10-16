На Дніпропетровщині чоловік забив товариша цеглиною і залишив тіло у своїй квартирі
Сьогодні, 01:25
14 жовтня, близько 16:00 в Південному районі Кам'янського в одній з квартир знайшли тіло людини. На місце викликали поліцію.
Поліцейським вдалося встановити хронологію подій. Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на пресслужбу ГУНП в Дніпропетровській області.
Вбивство сталося ще 12 жовтня. 43-річний господар квартири покликав до себе в гості потерпілого. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік схопив цеглину і кілька разів ударив гостя по голові. Після цього він замотав тіло в покривало і пішов.
Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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Поліцейським вдалося встановити хронологію подій. Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на пресслужбу ГУНП в Дніпропетровській області.
Вбивство сталося ще 12 жовтня. 43-річний господар квартири покликав до себе в гості потерпілого. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік схопив цеглину і кілька разів ударив гостя по голові. Після цього він замотав тіло в покривало і пішов.
Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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