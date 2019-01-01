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На Волині обікрали будинок священника

На Волині обікрали будинок священника
У селищі Мар’янівка Горохівського району чиїсь злодійські руки обікрали священнослужителя.

Про це повідомляє сайт газети "Волинь".

Зловмисник проник в оселю отця майже без перешкод. Священник не захищав домівку міцними замками. Із хати пройдисвіт виніс 1000 гривень.

А в Шклині теж Горохівського району інший безбожник порушив спокій на кладовищі: уночі він в’їхав у бетонну огорожу, пошкодив дві її секції і втік.

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Теги: Мар'янівка, Волинь, крадіжка, священник
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Коментарі 1
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Чому вказано, що саме "священника"? Чому так не вказується, якщо будинок вчителя, чи столяра? Священники і так краще живуть
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