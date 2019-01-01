На Волині обікрали будинок священника
Сьогодні, 08:36
У селищі Мар’янівка Горохівського району чиїсь злодійські руки обікрали священнослужителя.
Про це повідомляє сайт газети "Волинь".
Зловмисник проник в оселю отця майже без перешкод. Священник не захищав домівку міцними замками. Із хати пройдисвіт виніс 1000 гривень.
А в Шклині теж Горохівського району інший безбожник порушив спокій на кладовищі: уночі він в’їхав у бетонну огорожу, пошкодив дві її секції і втік.
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Про це повідомляє сайт газети "Волинь".
Зловмисник проник в оселю отця майже без перешкод. Священник не захищав домівку міцними замками. Із хати пройдисвіт виніс 1000 гривень.
А в Шклині теж Горохівського району інший безбожник порушив спокій на кладовищі: уночі він в’їхав у бетонну огорожу, пошкодив дві її секції і втік.
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Коментарі 1
Чому вказано, що саме "священника"? Чому так не вказується, якщо будинок вчителя, чи столяра? Священники і так краще живуть
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