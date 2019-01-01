На Волині обікрали будинок священника





Про це повідомляє сайт газети "



Зловмисник проник в оселю отця майже без перешкод. Священник не захищав домівку міцними замками. Із хати пройдисвіт виніс 1000 гривень.



А в Шклині теж Горохівського району інший безбожник порушив спокій на кладовищі: уночі він в’їхав у бетонну огорожу, пошкодив дві її секції і втік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Мар’янівка Горохівського району чиїсь злодійські руки обікрали священнослужителя.Про це повідомляє сайт газети " Волинь ".Зловмисник проник в оселю отця майже без перешкод. Священник не захищав домівку міцними замками. Із хати пройдисвіт виніс 1000 гривень.А в Шклині теж Горохівського району інший безбожник порушив спокій на кладовищі: уночі він в’їхав у бетонну огорожу, пошкодив дві її секції і втік.

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