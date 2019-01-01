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Пішов з гуртожитку і зник: у столиці розшукують хлопця з Волині

Пішов з гуртожитку і зник: у столиці розшукують хлопця з Волині
У Києві на заробітках зник 24-річний хлопець із села Скулин Ковельського району Марковський Петро Вікторович.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого Наталія Кубах.

За словами жінки, її брат був на заробітках у Києві з червня. Кожен день сестра підримувала з ним звязок, але 21 вересня увечері зв'язок обірвався.

Зниклий народився 31 серпня 1995 року. Особлива прикмета - обрізані пальці на правій руці, лишився лише великий.

Був одягнений у темно-сині джинсові штани, чорні кросівки, спортивну кофту темно-сірого кольору, мав із собою чорний рюкзак.

Сетра вже написала заяву про зникнення брата до поліції й благає повідомити їй будь-яку інформацію про зникнення брата, яка комусь відома.

Телефон Наталії Кубах: 099 22 19 377.

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Теги: Марковський Петро Вікторович, Наталія Кубах, розшук, Волинь, зникнення
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