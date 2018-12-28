У Луцьку підлітки їздили на роликах, вчепившись за тролейбус. ВІДЕО
17 жовтень, 23:41
В обласному центрі Волині двоє підлітків вигадали для себе небезбечну розвагу - вчепились за тролейбус і їздили проїжджою частиною.
Відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook Надія Боярчук.
Двоє підлітків вчепилися за тролейбус і їхали за ним. Подія сталася увечері 17 жовтня на проспекті Перемоги, що неподалік від міськвідділку поліції.
У коментарях жінка зазначила, що налякала хлопців поліцією, але ніяк не зреагували.
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Відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook Надія Боярчук.
Двоє підлітків вчепилися за тролейбус і їхали за ним. Подія сталася увечері 17 жовтня на проспекті Перемоги, що неподалік від міськвідділку поліції.
У коментарях жінка зазначила, що налякала хлопців поліцією, але ніяк не зреагували.
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