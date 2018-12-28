У Луцьку підлітки їздили на роликах, вчепившись за тролейбус. ВІДЕО





Відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook Надія Боярчук.



Двоє підлітків вчепилися за тролейбус і їхали за ним. Подія сталася увечері 17 жовтня на проспекті Перемоги, що неподалік від міськвідділку поліції.



У коментарях жінка зазначила, що налякала хлопців поліцією, але ніяк не зреагували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині двоє підлітків вигадали для себе небезбечну розвагу - вчепились за тролейбус і їздили проїжджою частиною.Відео опублікувала на своїй сторінці у FacebookДвоє підлітків вчепилися за тролейбус і їхали за ним. Подія сталася увечері 17 жовтня на проспекті Перемоги, що неподалік від міськвідділку поліції.У коментарях жінка зазначила, що налякала хлопців поліцією, але ніяк не зреагували.

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