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У Луцьку підлітки їздили на роликах, вчепившись за тролейбус. ВІДЕО

У Луцьку підлітки їздили на роликах, вчепившись за тролейбус. ВІДЕО
В обласному центрі Волині двоє підлітків вигадали для себе небезбечну розвагу - вчепились за тролейбус і їздили проїжджою частиною.

Відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook Надія Боярчук.

Двоє підлітків вчепилися за тролейбус і їхали за ним. Подія сталася увечері 17 жовтня на проспекті Перемоги, що неподалік від міськвідділку поліції.

У коментарях жінка зазначила, що налякала хлопців поліцією, але ніяк не зреагували.


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Теги: Луцьк, небезпека
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