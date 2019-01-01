На Волині нелегального перевізника оштрафували на 17 тисяч

Патрульні поліцейські, які працюють на стаціонарному посту "Явір", що на Любомльщині, розповіли про найпоширеніші порушення водіїв.Тільки 17 жовтня на стаціонарному пункті, що знаходиться біля села Вишнів, винесли кілька десятків постанов на водіїв, які порушили правила дорожнього руху. Більшість з них – за не ввімкнене ближнє світло фар поза населеними пунктами, - йдеться у повідомленні ан сторінці Патрульної поліції Волинської області.«Стаціонарний пост розташований не в селі і не в місті, а на трасі Київ-Ковель-Ягодин М-07, тому вмикати світло тут уже потрібно. Інакше виносимо постанову та накладаємо штраф в розмірі 425 гривень», - розтлумачує рядовий поліціїЗ інших типових порушень, що виявляють на цьому посту: водії рухаються в крайній лівій смузі, коли права вільна, а також нехтують дорожнім знаком 5.7.1, виїжджаючи з автозаправки, і перетинають суцільну лінію розмітки. За це також є адміністративна відповідальність.Крім того, тут встановлена система, яка дозволяє виявляти транспортні засоби, що перебувають в розшуку.Особлива увага – на маршрутних таксі, які перевозять пасажирів.«Перевіряємо наявність таких речей, як дорожній лист, аптечка, вогнегасник, чи не пошкоджене скло, чи ціла резина, чи працюють аварійні виходи. Також звертаємо увагу, щоб не було так званих «стоячих» місць, усі люди мають сидіти, інакше штраф – 170 гривень.Нещодавно оштрафували водія на 680 гривень, оскільки в автомобілі не працював аварійний вихід, цим пасажири наражались на небезпеку в разі виникнення аварійної ситуації», - розказує Сергій.Капрал поліціїдодає, що в громадському транспорті обов’язково має бути ліцензія на перевезення пасажирів.«Кілька днів тому водій Mercedes-Benz отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень, оскільки перевозив пасажирів без ліцензії маршрутом з Шацька до Луцька. На нього склали протокол за ч. 1 ст. 164 КУпАП», - повідомила поліцейська.