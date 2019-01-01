Повідомили деталі аварії за участю маршрутки у Луцьку

потрійна аварія.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у патрульній поліції.



ДТП сталася у п'ятницю, 18 жовтня, близько 9:20. Водій автомобіля "Audi A6" при виїзді на нерегульоване перехрестя з проспекту Відродження не надав перевагу в русі "Mercedes Vito", який рухався на головній дорозі, та зіткнувся з ним.



У результаті аварії водій "Mercedes" врізався в маршрутне таксі. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

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