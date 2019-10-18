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У Володимирі затримала киянина з холодною зброєю

У Володимирі затримала киянина з холодною зброєю
У Володимир-Волинському районі у чоловіка вилучили холодну зброю.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт "Княжий Град".

Предмет, зовні схожий на мисливський ніж марки “Viking Nordway” знайшли у киянина 1976 року народження.

Зазначають, житель міста Київ намагався вивезти мисливський ніж за межі України, однак цьому завадили поліцейські.

Володимир-Волинські правоохоронці проводять подальшу перевірку.

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Теги: Володимир, киянин, холодна зброя
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