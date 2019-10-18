У Володимирі затримала киянина з холодною зброєю
Сьогодні, 20:19
У Володимир-Волинському районі у чоловіка вилучили холодну зброю.
Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт "Княжий Град".
Предмет, зовні схожий на мисливський ніж марки “Viking Nordway” знайшли у киянина 1976 року народження.
Зазначають, житель міста Київ намагався вивезти мисливський ніж за межі України, однак цьому завадили поліцейські.
Володимир-Волинські правоохоронці проводять подальшу перевірку.
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Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт "Княжий Град".
Предмет, зовні схожий на мисливський ніж марки “Viking Nordway” знайшли у киянина 1976 року народження.
Зазначають, житель міста Київ намагався вивезти мисливський ніж за межі України, однак цьому завадили поліцейські.
Володимир-Волинські правоохоронці проводять подальшу перевірку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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