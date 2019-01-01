«Хочу вийти на п’єдестал і заспівати державний гімн», – учасник «Ігор Нескорених» з Волині
18 жовтень, 23:29
У травні 2020-го року у голландському місті Гаага учасник АТО із Луцька Павло Ковальський представлятиме Україну на змаганнях “Ігри Нескорених”.
Про підготовку до змагань він розповів журналістам Суспільного.
“За першою хвилею мобілізації пішов добровільно. Також був у 128 окремій гірсько-піхотній бригаді 15 окремий штурмовий батальйон. Пройшов пекло Дебальцево. Отримав травму. Поранення. Довгий тривалий час реабілітовувався в шпиталях України”.
Варіантів, каже Павло, як адаптуватися до мирного життя після побаченого на війні було небагато. Він обрав спорт. Грав у футбол, бігав марафони, стріляв з лука. Впродовж останнього року почав займатися веслуванням на тренажері. У цій диспипліні у вересні виступив під час всеукраїнського відбору на "Ігри Нескорених". Про те, що представлятиме українських військових та ветеранів у Гаазі у травні наступного року, дізнався 17 жовтня під час онлайн трансляції.
“Я заради цікавості також включив, але до кінця не очікував, що потраплю в склад збірної. Почалися привітання СМСками, у месенджері, вайбері. Привітали і члени минулорічних збірних. Одразу зателефонував Богдан Оксентюк. Каже: Паша давай!Щоб привіз медаль на Волинську область”.
Павло розповідає, що цього року склад української збірної на фінальних "Іграх Нескорених" збільшили з 15 до 20 чоловік.
“Це для мене велика честь від ветеранської спільноти на Всеукраїнському рівні, що довірили місце у збірній. У якій дисципліні виступатиму Це буде вже вирішуватися із тренерським штабом. Веслування на тренажері, але чи в дисципліні на хвилину чи на 4 хв. будемо приймати рішення”.
Тренувальний процес підготовки до змагань в Гаазі для Павла Ковальського уже розпочався. Каже – працювати доведеться в рази активніше, ніж раніше.
“У мене ще відчувається м`язевий біль після тренувань. Цілі поставлені максимальні. Хочеться вийти на п’єдестал і щоб там заспівав державний гімн.
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Про підготовку до змагань він розповів журналістам Суспільного.
“За першою хвилею мобілізації пішов добровільно. Також був у 128 окремій гірсько-піхотній бригаді 15 окремий штурмовий батальйон. Пройшов пекло Дебальцево. Отримав травму. Поранення. Довгий тривалий час реабілітовувався в шпиталях України”.
Варіантів, каже Павло, як адаптуватися до мирного життя після побаченого на війні було небагато. Він обрав спорт. Грав у футбол, бігав марафони, стріляв з лука. Впродовж останнього року почав займатися веслуванням на тренажері. У цій диспипліні у вересні виступив під час всеукраїнського відбору на "Ігри Нескорених". Про те, що представлятиме українських військових та ветеранів у Гаазі у травні наступного року, дізнався 17 жовтня під час онлайн трансляції.
“Я заради цікавості також включив, але до кінця не очікував, що потраплю в склад збірної. Почалися привітання СМСками, у месенджері, вайбері. Привітали і члени минулорічних збірних. Одразу зателефонував Богдан Оксентюк. Каже: Паша давай!Щоб привіз медаль на Волинську область”.
Павло розповідає, що цього року склад української збірної на фінальних "Іграх Нескорених" збільшили з 15 до 20 чоловік.
“Це для мене велика честь від ветеранської спільноти на Всеукраїнському рівні, що довірили місце у збірній. У якій дисципліні виступатиму Це буде вже вирішуватися із тренерським штабом. Веслування на тренажері, але чи в дисципліні на хвилину чи на 4 хв. будемо приймати рішення”.
Тренувальний процес підготовки до змагань в Гаазі для Павла Ковальського уже розпочався. Каже – працювати доведеться в рази активніше, ніж раніше.
“У мене ще відчувається м`язевий біль після тренувань. Цілі поставлені максимальні. Хочеться вийти на п’єдестал і щоб там заспівав державний гімн.
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