«Хочу вийти на п’єдестал і заспівати державний гімн», – учасник «Ігор Нескорених» з Волині

Павло Ковальський представлятиме Україну на змаганнях “Ігри Нескорених”.



Про підготовку до змагань він розповів журналістам



“За першою хвилею мобілізації пішов добровільно. Також був у 128 окремій гірсько-піхотній бригаді 15 окремий штурмовий батальйон. Пройшов пекло Дебальцево. Отримав травму. Поранення. Довгий тривалий час реабілітовувався в шпиталях України”.



Варіантів, каже Павло, як адаптуватися до мирного життя після побаченого на війні було небагато. Він обрав спорт. Грав у футбол, бігав марафони, стріляв з лука. Впродовж останнього року почав займатися веслуванням на тренажері. У цій диспипліні у вересні виступив під час всеукраїнського відбору на "Ігри Нескорених". Про те, що представлятиме українських військових та ветеранів у Гаазі у травні наступного року, дізнався 17 жовтня під час онлайн трансляції.



“Я заради цікавості також включив, але до кінця не очікував, що потраплю в склад збірної. Почалися привітання СМСками, у месенджері, вайбері. Привітали і члени минулорічних збірних. Одразу зателефонував Богдан Оксентюк. Каже: Паша давай!Щоб привіз медаль на Волинську область”.



Павло розповідає, що цього року склад української збірної на фінальних "Іграх Нескорених" збільшили з 15 до 20 чоловік.



“Це для мене велика честь від ветеранської спільноти на Всеукраїнському рівні, що довірили місце у збірній. У якій дисципліні виступатиму Це буде вже вирішуватися із тренерським штабом. Веслування на тренажері, але чи в дисципліні на хвилину чи на 4 хв. будемо приймати рішення”.



Тренувальний процес підготовки до змагань в Гаазі для Павла Ковальського уже розпочався. Каже – працювати доведеться в рази активніше, ніж раніше.



“У мене ще відчувається м`язевий біль після тренувань. Цілі поставлені максимальні. Хочеться вийти на п’єдестал і щоб там заспівав державний гімн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У травні 2020-го року у голландському місті Гаага учасник АТО із Луцькапредставлятиме Україну на змаганнях “Ігри Нескорених”.Про підготовку до змагань він розповів журналістам Суспільного “За першою хвилею мобілізації пішов добровільно. Також був у 128 окремій гірсько-піхотній бригаді 15 окремий штурмовий батальйон. Пройшов пекло Дебальцево. Отримав травму. Поранення. Довгий тривалий час реабілітовувався в шпиталях України”.Варіантів, каже Павло, як адаптуватися до мирного життя після побаченого на війні було небагато. Він обрав спорт. Грав у футбол, бігав марафони, стріляв з лука. Впродовж останнього року почав займатися веслуванням на тренажері. У цій диспипліні у вересні виступив під час всеукраїнського відбору на "Ігри Нескорених". Про те, що представлятиме українських військових та ветеранів у Гаазі у травні наступного року, дізнався 17 жовтня під час онлайн трансляції.“Я заради цікавості також включив, але до кінця не очікував, що потраплю в склад збірної. Почалися привітання СМСками, у месенджері, вайбері. Привітали і члени минулорічних збірних. Одразу зателефонував Богдан Оксентюк. Каже: Паша давай!Щоб привіз медаль на Волинську область”.Павло розповідає, що цього року склад української збірної на фінальних "Іграх Нескорених" збільшили з 15 до 20 чоловік.“Це для мене велика честь від ветеранської спільноти на Всеукраїнському рівні, що довірили місце у збірній. У якій дисципліні виступатиму Це буде вже вирішуватися із тренерським штабом. Веслування на тренажері, але чи в дисципліні на хвилину чи на 4 хв. будемо приймати рішення”.Тренувальний процес підготовки до змагань в Гаазі для Павла Ковальського уже розпочався. Каже – працювати доведеться в рази активніше, ніж раніше.“У мене ще відчувається м`язевий біль після тренувань. Цілі поставлені максимальні. Хочеться вийти на п’єдестал і щоб там заспівав державний гімн.

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