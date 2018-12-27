Луцькі студенти провели ніч у бібліотеці





Програму розпочали напередодні о 19-й, йдеться в сюжеті



Ніч у бібліотеці розпочалася із тематичного квесту, де учасники вправлялися на знання української та зарубіжної літератури. Для решти відвідувачів провели екскурсію.



"Люблю такі штуки двіжухи, пари якось витримаєм. Будемо пити каву, будемо до кінця. Я щаслива що познайомилася з талановитими людьми", - розповіла студентка Дарина Горбачевська.



"В нас у профкомі склалася така малесенька сімя, багато ідей, і ми сподіваємося, що ми втілимо", - переконує студентка Надія Холевінська.



Ближче до середини ночі запланували відкрити літературне кафе та акустичний проект «Просто посиденьки». Одні з його учасників — дівчата з гурту “Крик хом’ячка”.



Ще один захід, який запланували провести цієї ночі, назвали «неЛітературні посиденьки». Його учасники зачитували уривки з улюблених книг та декламували поезію.



"На сьогоднішній день, я думаю буде більше 200 людей буде, бо дзвонили з інших універститетів. Щоб уникнути незручних ситуацій на більше 50% оргкомітет складається зі студентів першого курсу", - пояснив організатор заходу Вадим Курилюк.



Також він розповів, що під ранок стартувала ще одна локація - зона кіно, де демонстрували соціальні короткометражні фільми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В 6 ранку у Луцьку завершився мистецький проект «Ніч у бібліотеці». Організаторами події стали студенти із профспілки Східноєвропейського університету імені Лесі Українки.Програму розпочали напередодні о 19-й, йдеться в сюжеті Суспільного Ніч у бібліотеці розпочалася із тематичного квесту, де учасники вправлялися на знання української та зарубіжної літератури. Для решти відвідувачів провели екскурсію."Люблю такі штуки двіжухи, пари якось витримаєм. Будемо пити каву, будемо до кінця. Я щаслива що познайомилася з талановитими людьми", - розповіла студентка"В нас у профкомі склалася така малесенька сімя, багато ідей, і ми сподіваємося, що ми втілимо", - переконує студенткаБлижче до середини ночі запланували відкрити літературне кафе та акустичний проект «Просто посиденьки». Одні з його учасників — дівчата з гурту “Крик хом’ячка”.Ще один захід, який запланували провести цієї ночі, назвали «неЛітературні посиденьки». Його учасники зачитували уривки з улюблених книг та декламували поезію."На сьогоднішній день, я думаю буде більше 200 людей буде, бо дзвонили з інших універститетів. Щоб уникнути незручних ситуацій на більше 50% оргкомітет складається зі студентів першого курсу", - пояснив організатор заходу Вадим Курилюк.Також він розповів, що під ранок стартувала ще одна локація - зона кіно, де демонстрували соціальні короткометражні фільми.

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