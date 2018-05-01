Показали столітні фото унікального дерев'яного храму на Ковельщині

Храм в селі Погіньки, 1917 р.

Інтер’єр храму в с. Погіньки, 1917 р.

Храм в селі Погіньки, 1914-1918 рр.

Кладовище часів Першої світової війни, с.Погіньки.

Австрійські солдати на залізничній станції, с. Погіньки, 1917 р

В колекції австрійського державного архіву вдалось виявити столітні фото, що стосуються села Погіньки на Волині, до того ж у добрій якості. На сьогодні цей населений пункт входить до складу Голобської селищної територіальної громади Ковельського району Волинської області.Усі представлені кадри датуються часом Першої світової війни і зроблені були військовими фотографами. Справжню цінність для мешканців та краєзнавців становлять світлини місцевого храму та його іконостасу. На фото церква Різдва Пресвятої Богородиці виглядає досить новою і це не випадково, адже зведена вона була напередодні війни у 1903 році. Місце було вибране не випадково, адже перед тим там знаходилась попередня святиня.Церква за формами відноситься до єпархіального стилю. Основні об'єми - нава, зі сходу до неї прилягає вужчий вівтар з прибудованими ризницями, а з заходу - також вужчий бабинець, до якого по осі прибудували суттєво ширшу дерев'яну дзвіницю на три яруси. В храмі три входи: головний та два бічні.Церква в селі Погіньки дерев’яна і вона чудом збереглась в роки Першої та Другої світової війни. Село Погіньки відоме чудотворним образом Богородиці "Погинської", який з серпня до 20 вересня виставляють щороку в церкві святого Георгія в смт. Голоби.В ніч на 27 вересня 2012 року в храмі стався прикрий випадок, злодії вкрали з погіньківської церкви дев’ять ікон. Сьогодні храм є пам'яткою архітектури, проте там проходять богослужіння.Біля церкви збереглися цегляні руїни колишнього монастиря отців Василіян імені Святої Анни, який існував у XVIII ст. Також в процесі пошуків знайшли фото кладовища ймовірно австрійських чи німецьких солдат, яке з’явилось в роки Першої світової війни.П’ята світлина показує залізничну станцію в селі та австрійських військових.