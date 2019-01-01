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Хірург з Волині Валіхновський розповів, як лікувати опіки та чому не варто використовувати сметану

Хірург з Волині Валіхновський розповів, як лікувати опіки та чому не варто використовувати сметану
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський розповів, як лікувати опіки на шкірі.

Про це йдеться у Сніданку з 1+1.

За словами лікаря, метод лікування опіку залежить від його глибини та площі ураження.

"Відкинемо одразу так звані бабусині поради, наприклад, використання сметани на обпечену шкіру чи олії. Ці продукти збільшують температуру шкіри і потім вона буде гоїтися набагато гірше", - відзначив Валіхновський. Також він відкинув використання льоду.

Для першої стадії опіку рекомендують тривале промивання обпеченої поверхні прохолодною водою. Для другої стадії опіку варто використовувати антисептики, третьої і четвертої - хірургічні методи.


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Теги: медицина, опіки
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