У Луцьку через відсутність тротуару діти змушені ходити у садок проїжджою частиною

У Луцьку ділянці дороги, яка веде до дитячого садочка №36 і музичної школи №3, відсутній тротуар для пішоходів.Про це на веб-платформі "Відкрите місто" написала Юлія Волинчук."Дорога має доволі насичений транспортний потік (адже діток підвозять в садочок і музичну школу), і при цьому багато пішоходів з дітками в цих же напрямках наражаються на небезпеку", - йдеться у повідомленні.