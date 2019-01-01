У Луцьку через відсутність тротуару діти змушені ходити у садок проїжджою частиною
Сьогодні, 15:40
У Луцьку ділянці дороги, яка веде до дитячого садочка №36 і музичної школи №3, відсутній тротуар для пішоходів.
Про це на веб-платформі "Відкрите місто" написала Юлія Волинчук.
"Дорога має доволі насичений транспортний потік (адже діток підвозять в садочок і музичну школу), і при цьому багато пішоходів з дітками в цих же напрямках наражаються на небезпеку", - йдеться у повідомленні.
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Про це на веб-платформі "Відкрите місто" написала Юлія Волинчук.
"Дорога має доволі насичений транспортний потік (адже діток підвозять в садочок і музичну школу), і при цьому багато пішоходів з дітками в цих же напрямках наражаються на небезпеку", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
Подивіться нв виїзд з стоянки тц варшавський люди ходять по проїзжій частині на ту зупинку, жах
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