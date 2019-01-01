Успенський собор у Володимирі. РЕТРОФОТО

Австрійські військові біля Успенського собору

Будівля Успенського собору в Володимирі-Волинському.

Муровані ворота, які ведуть до собору.

Вовки біля Успенського собору.

Чи знали наші читачі, що на Волині досі зберігся храм ХІІ століття? Він був зведений ще за часів волинського князя Мстислава II Ізяславича у 1160 році.Проте святиня була перебудована у XVIII столітті. У 1896—1900 роках архітекторами А. Праховим і Г. Котовим в соборі була здійснена перебудова, яку вважають не дуже вдалою.Під час пожежі 1683 році, яка спустошила все місто, Успенський собор дуже постраждав і був відновлений лише в 1753 році. У 1772 році собор прийшов у повне запустіння. Він використовувався як «казенний магазин». На 1829 році він перетворився на суцільну руїну — обвалились склепіння і купол.Своїм відродженням собор завдячує турботам відкритого в грудні 1887 року у Володимирі-Волинському Свято-Володимирського братства, яке поставило перед собою релігійно-просвітницькі і церковно-упоряджувальні завдання.На знайдених фото початку ХХ століття маємо змогу побачити головну будівлю храму, дзвіницю та в’їзд до храму через муровані ворота. Також на світлинах присутні австрійські військові, адже світлини були зроблені в роки Першої світової війни.Зверніть увагу на одну світлину там можна побачити з десяток вбитих вовків, які можливо тоді атакували місто, і тому їх прийшлось нейтралізувати.В наступних публікаціях будемо продовжувати знайомити наших читачів і далі знайомити з цікавими ретрофото.Джерело фото: https://www.bildarchivaustria.at