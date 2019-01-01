18-річний волинянин на авто врізався у мотоцикл на Рівненщині: постраждало двоє неповнолітніх
Сьогодні, 13:33
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Городець водій автомобіля Renault Clio, 18-річний житель Волинської області, зіткнувся із мотоциклом Bird.
Автопригода сталась 19 жовтня, близько 21:30, - пише ГУНП у Рівненській області.
Мотоциклом, який був без ввімкненого освітлення, керував 17-річний житель Сарненського району.
Внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст та пасажирка – 17-річна жителька Сарненщини. У обох неповнолітніх медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, осаднення, а в юнака ще й закритий перелом ліктьового суглобу. Їх госпіталізували до лікарні.
Керманич авто відповідно до медичного освідування був тверезий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода сталась 19 жовтня, близько 21:30, - пише ГУНП у Рівненській області.
Мотоциклом, який був без ввімкненого освітлення, керував 17-річний житель Сарненського району.
Внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст та пасажирка – 17-річна жителька Сарненщини. У обох неповнолітніх медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, осаднення, а в юнака ще й закритий перелом ліктьового суглобу. Їх госпіталізували до лікарні.
Керманич авто відповідно до медичного освідування був тверезий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
18-річний волинянин на авто врізався у мотоцикл на Рівненщині: постраждало двоє неповнолітніх
Сьогодні, 13:33
Помер відомий волинський лікар-гематолог
Сьогодні, 12:13
У Луцьку організували благодійний концерт заради порятунку молодого волинянина, який постраждав у аварії. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
В Україні вступив в силу закон про дезертирство в армії
Сьогодні, 11:33