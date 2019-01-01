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18-річний волинянин на авто врізався у мотоцикл на Рівненщині: постраждало двоє неповнолітніх

18-річний волинянин на авто врізався у мотоцикл на Рівненщині: постраждало двоє неповнолітніх
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Городець водій автомобіля Renault Clio, 18-річний житель Волинської області, зіткнувся із мотоциклом Bird.

Автопригода сталась 19 жовтня, близько 21:30, - пише ГУНП у Рівненській області.

Мотоциклом, який був без ввімкненого освітлення, керував 17-річний житель Сарненського району.

Внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст та пасажирка – 17-річна жителька Сарненщини. У обох неповнолітніх медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, осаднення, а в юнака ще й закритий перелом ліктьового суглобу. Їх госпіталізували до лікарні.

Керманич авто відповідно до медичного освідування був тверезий.


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Теги: аварія, Рівненщина, Волинь
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