18-річний волинянин на авто врізався у мотоцикл на Рівненщині: постраждало двоє неповнолітніх





Автопригода сталась 19 жовтня, близько 21:30, - пише ГУНП у Рівненській області.



Мотоциклом, який був без ввімкненого освітлення, керував 17-річний житель Сарненського району.



Внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст та пасажирка – 17-річна жителька Сарненщини. У обох неповнолітніх медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, осаднення, а в юнака ще й закритий перелом ліктьового суглобу. Їх госпіталізували до лікарні.



Керманич авто відповідно до медичного освідування був тверезий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Городець водій автомобіля Renault Clio, 18-річний житель Волинської області, зіткнувся із мотоциклом Bird.Автопригода сталась 19 жовтня, близько 21:30, - пише ГУНП у Рівненській області.Мотоциклом, який був без ввімкненого освітлення, керував 17-річний житель Сарненського району.Внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст та пасажирка – 17-річна жителька Сарненщини. У обох неповнолітніх медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, осаднення, а в юнака ще й закритий перелом ліктьового суглобу. Їх госпіталізували до лікарні.Керманич авто відповідно до медичного освідування був тверезий.

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