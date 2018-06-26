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Волинський тенісист привіз нагороди з турніру

Волинський тенісист привіз нагороди з турніру
Нововолинський тенісист Ярослав Божко посів призові місця з турніру, який відбувався в місті Стрий Львівської області.

Про це пише Буг.

Як розповіла тренер Анна Михальова, за останні місяці спортсмени відвідали чимало турнірів і займали призові місця.

Останній турнір з великого тенісу проходив в місті Стрий 14-16 жовтня. 12-річний Ярослав посів 3-тє місце в одиночному розряді, та 2-ге в парному.

Волинський тенісист привіз нагороди з турніру

Волинський тенісист привіз нагороди з турніру

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Теги: теніс, турнір, Нововолинськ, спорт
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