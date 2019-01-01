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Освітлення, дорога, благоустрій: лучани нарікають на занедбану прибудинкову територію

Освітлення, дорога, благоустрій: лучани нарікають на занедбану прибудинкову територію
Мешканці будинку №46 по вулиці Потебні просять відремонтувати прибудинкову територію.

Про це люди написали на платформі "Відкрите місто".

"Коротко про основні проблеми:

1. Відсутність майданчика для мешканців будинку, де можна провести час, відпочити. Натомість ми маємо захаращену територію із саморобною лавкою для літніх людей та саморобною пісочницею (за кошти та з ініціативи мешканців будинку, більшість з яких пенсіонери).

2. Відсутність дитячого майданчику. В будинку проживають більше 8-ми сімей з малими дітьми, але гуляти та бавитись вони змушені на сусідніх майданчиках, до яких потрібно пройти кілька вулиць із досить активним рухом автотранспорту.

3. Відсутність освітлення як в під’їздах будинку, так і на прибудинковій території. Темрява і захаращеність біля будинку приваблює осіб в алкогольному сп'янінні ледь не щовечора, тому досить часто жителі будинку змушені вислуховувати п’яні розмови посеред ночі та викликати поліцію. Такі незвані гості викручують будь-які джерела світла, а то й просто шкодять проводи.

Крім того, при поверненні додому з роботи завжди вмикаєш ліхтар, щоб часом не спіткнутись і не розбити собі обличчя, так як дороги і тротуару у нас також немає", - йдеться у зверненні.

Зауважимо, що заявка прийнята до розгляду, а сповіщення про проблему надіслано до усіх відповідних служб та організацій.

Освітлення, дорога, благоустрій: лучани нарікають на занедбану прибудинкову територію
Освітлення, дорога, благоустрій: лучани нарікають на занедбану прибудинкову територію
Освітлення, дорога, благоустрій: лучани нарікають на занедбану прибудинкову територію
Освітлення, дорога, благоустрій: лучани нарікають на занедбану прибудинкову територію
Освітлення, дорога, благоустрій: лучани нарікають на занедбану прибудинкову територію

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Теги: Потебні, прибудинкова територія, благоустрій, ремонт
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