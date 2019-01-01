Освітлення, дорога, благоустрій: лучани нарікають на занедбану прибудинкову територію





Про це люди написали на платформі



"Коротко про основні проблеми:



1. Відсутність майданчика для мешканців будинку, де можна провести час, відпочити. Натомість ми маємо захаращену територію із саморобною лавкою для літніх людей та саморобною пісочницею (за кошти та з ініціативи мешканців будинку, більшість з яких пенсіонери).



2. Відсутність дитячого майданчику. В будинку проживають більше 8-ми сімей з малими дітьми, але гуляти та бавитись вони змушені на сусідніх майданчиках, до яких потрібно пройти кілька вулиць із досить активним рухом автотранспорту.



3. Відсутність освітлення як в під’їздах будинку, так і на прибудинковій території. Темрява і захаращеність біля будинку приваблює осіб в алкогольному сп'янінні ледь не щовечора, тому досить часто жителі будинку змушені вислуховувати п’яні розмови посеред ночі та викликати поліцію. Такі незвані гості викручують будь-які джерела світла, а то й просто шкодять проводи.



Крім того, при поверненні додому з роботи завжди вмикаєш ліхтар, щоб часом не спіткнутись і не розбити собі обличчя, так як дороги і тротуару у нас також немає", - йдеться у зверненні.



Зауважимо, що заявка прийнята до розгляду, а сповіщення про проблему надіслано до усіх відповідних служб та організацій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку №46 по вулиці Потебні просять відремонтувати прибудинкову територію.Про це люди написали на платформі "Відкрите місто" "Коротко про основні проблеми:1. Відсутність майданчика для мешканців будинку, де можна провести час, відпочити. Натомість ми маємо захаращену територію із саморобною лавкою для літніх людей та саморобною пісочницею (за кошти та з ініціативи мешканців будинку, більшість з яких пенсіонери).2. Відсутність дитячого майданчику. В будинку проживають більше 8-ми сімей з малими дітьми, але гуляти та бавитись вони змушені на сусідніх майданчиках, до яких потрібно пройти кілька вулиць із досить активним рухом автотранспорту.3. Відсутність освітлення як в під’їздах будинку, так і на прибудинковій території. Темрява і захаращеність біля будинку приваблює осіб в алкогольному сп'янінні ледь не щовечора, тому досить часто жителі будинку змушені вислуховувати п’яні розмови посеред ночі та викликати поліцію. Такі незвані гості викручують будь-які джерела світла, а то й просто шкодять проводи.Крім того, при поверненні додому з роботи завжди вмикаєш ліхтар, щоб часом не спіткнутись і не розбити собі обличчя, так як дороги і тротуару у нас також немає", - йдеться у зверненні.Зауважимо, що заявка прийнята до розгляду, а сповіщення про проблему надіслано до усіх відповідних служб та організацій.

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