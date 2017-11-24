У Ковелі запрацювала перша «розумна» зупинка





Нагадаємо, що у Ковелі другий рік поспіль працює єдина система диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування. Її обслуговує ТОВ «Дозор Україна», з яким ще у листопаді 2017 року підписав угоду виконавчий комітет Ковельської міської ради.



Міські перевізники обладнали маршрутки пристроями GPS-навігації, а пасажири отримали змогу відстежувати наявність (чи відсутність) автобуса на маршруті, час його прибуття та відправлення.



ТОВ «Дозор Україна» в рамках підписаної угоди має встановити в нашому місті ще одне автоматизоване табло прогнозування часу прибуття громадського транспорту.



Відстежити рух потрібного вам автобуса в реальному часі можна за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі встановили перше автоматизоване табло прогнозування часу прибуття громадського транспорту на автобусній зупинці в центрі міста біля СШ №3, де один з найбільших пасажиропотоків упродовж дня. Таку інвестиційну пропозицію за свій кошт реалізувало ТОВ «Дозор Україна».Нагадаємо, що у Ковелі другий рік поспіль працює єдина система диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування. Її обслуговує ТОВ «Дозор Україна», з яким ще у листопаді 2017 року підписав угоду виконавчий комітет Ковельської міської ради.Міські перевізники обладнали маршрутки пристроями GPS-навігації, а пасажири отримали змогу відстежувати наявність (чи відсутність) автобуса на маршруті, час його прибуття та відправлення.ТОВ «Дозор Україна» в рамках підписаної угоди має встановити в нашому місті ще одне автоматизоване табло прогнозування часу прибуття громадського транспорту.Відстежити рух потрібного вам автобуса в реальному часі можна за посиланням: https://city.dozor.tech/ua/kovel

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