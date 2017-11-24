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У Ковелі запрацювала перша «розумна» зупинка

У Ковелі запрацювала перша «розумна» зупинка
У Ковелі встановили перше автоматизоване табло прогнозування часу прибуття громадського транспорту на автобусній зупинці в центрі міста біля СШ №3, де один з найбільших пасажиропотоків упродовж дня. Таку інвестиційну пропозицію за свій кошт реалізувало ТОВ «Дозор Україна».

Нагадаємо, що у Ковелі другий рік поспіль працює єдина система диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування. Її обслуговує ТОВ «Дозор Україна», з яким ще у листопаді 2017 року підписав угоду виконавчий комітет Ковельської міської ради.

Міські перевізники обладнали маршрутки пристроями GPS-навігації, а пасажири отримали змогу відстежувати наявність (чи відсутність) автобуса на маршруті, час його прибуття та відправлення.

ТОВ «Дозор Україна» в рамках підписаної угоди має встановити в нашому місті ще одне автоматизоване табло прогнозування часу прибуття громадського транспорту.

Відстежити рух потрібного вам автобуса в реальному часі можна за посиланням: https://city.dozor.tech/ua/kovel

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Теги: зупинка, Ковель, табло
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