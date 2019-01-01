Ґвандіти, карабкатися, телебендати: незвична волинська говірка

Волинські говірки – самобутні та колоритні, а в селах досі збережені оригінальні діалектизми – назви предметів побуту, знарядь праці, страв, рослин та тварин тощо.Яскравим фрагментом говіркової лексики Волині є говіркові дієслова, вживані для називання поведінкових особливостей людини, окремих особливостей зовнішності, - пишуть Хроніки Любарта.Ось які є діалектизми-дієслова:– сварити, критикувати.– знев. вихвалятися.– пручатися, вириватися з обіймів.– вередувати, мати поганий настрій, те саме, що козúритися.– робити щось дуже повільно.– знев. говорити дурниці, багато говорити.– знервуватися, засмутитися.– забруднити взуття та низ одягу при ходьбі.– забруднитися; забруднитися під час їжі.– відмічатися в якомусь списку, заявляти про своє прибуття.– зіпсуватися, зноситися (про одяг, взуття); набути поганого вигляду, понівечитися.– зіпсуватися (про їжу), набути поганого вигляду, понівечитися.– видряпуватися на щось.– крутитися, обертатися під час сну.– вередувати, мати поганий настрій, те саме, що ґéдзґатися.– жити мирно, миритися.– повільно їсти; нечітко говорити; повільно щось робити.– повільно виконувати свою роботу, те саме, що ґýздратися.– народити дитину поза шлюбом.– налякати.Настрéнчити – підбурювати когось проти когось.– насупитися.– їсти швидко і з апетитом.– знев. говорити дурниці, говорити дуже багато, пліткувати.– знев. говорити з неповагою (до літніх людей, батьків), грубіянити.– тріскатися, лопатися; сердитися.– дит. говорити по-дитячому.– мститися.– куйовдитися (про волосся).– злякати.– дит. спати, спатоньки.– знев. говорити багато, говорити дурниці, те саме, що пасталякати.– знев. говорити з неповагою, грубіянити.– дит. чухатися, гладити дитину по спинці перед сном.– крутитися під час сну; шарудіти.– дит. жалітися на щось або когось, пригортатися до когось.Записала Лісова (Садова) Лариса від Філат (Лісової) Лідії Іванівни, 1934 р. н., освіта неповна середня, жительки села Борисковичі Горохівського району Волинської області.Наведені діалектизми репрезентують багатство та різноманітність волинського говору, зокрема говірок території півдня Волинської області, засвідчують специфічні для цієї території говіркові особливості.