Депутат застрелився з рушниці
Сьогодні, 00:17
В райцентрі Шишаки на Полтавщині наклав на себе руки 55-річний Володимир Петренко – вистрелив у голову з рушниці.
Трагедія сталася 21 жовтня, - пише "Газета ua".
Чоловік був депутатом місцевої райради від політичної партії "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".
"Про трагічну смерть депутата в поліцію близько 13:00 повідомила його дружина. Вона виявила його в будинку з вогнепальним пораненням в голову. Поряд знаходилася мисливська рушниця, зареєстрована на господаря", - повідомила прес-офіцер відділу комунікації ГУНП в Полтавській області Поліна Ларіна.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство". Усі обставини з'ясовують.
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Трагедія сталася 21 жовтня, - пише "Газета ua".
Чоловік був депутатом місцевої райради від політичної партії "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".
"Про трагічну смерть депутата в поліцію близько 13:00 повідомила його дружина. Вона виявила його в будинку з вогнепальним пораненням в голову. Поряд знаходилася мисливська рушниця, зареєстрована на господаря", - повідомила прес-офіцер відділу комунікації ГУНП в Полтавській області Поліна Ларіна.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство". Усі обставини з'ясовують.
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