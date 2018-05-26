Депутат застрелився з рушниці

В райцентрі Шишаки на Полтавщині наклав на себе руки 55-річний– вистрелив у голову з рушниці.Трагедія сталася 21 жовтня, - пише "Газета ua".Чоловік був депутатом місцевої райради від політичної партії "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"."Про трагічну смерть депутата в поліцію близько 13:00 повідомила його дружина. Вона виявила його в будинку з вогнепальним пораненням в голову. Поряд знаходилася мисливська рушниця, зареєстрована на господаря", - повідомила прес-офіцер відділу комунікації ГУНП в Полтавській областіСлідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство". Усі обставини з'ясовують.