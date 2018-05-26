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Депутат застрелився з рушниці

Депутат застрелився з рушниці
В райцентрі Шишаки на Полтавщині наклав на себе руки 55-річний Володимир Петренко – вистрелив у голову з рушниці.

Трагедія сталася 21 жовтня, - пише "Газета ua".

Чоловік був депутатом місцевої райради від політичної партії "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".

"Про трагічну смерть депутата в поліцію близько 13:00 повідомила його дружина. Вона виявила його в будинку з вогнепальним пораненням в голову. Поряд знаходилася мисливська рушниця, зареєстрована на господаря", - повідомила прес-офіцер відділу комунікації ГУНП в Полтавській області Поліна Ларіна.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "самогубство". Усі обставини з'ясовують.

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Теги: смерть, Полтавщина
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