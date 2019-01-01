Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Волинські спортсмени вдало виступили на чемпіонаті України серед ДЮСШ зі спортивної ходьби.
Змагання тривали з 19 по 20 жовтня в Івано-Франківську. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор ОДЮСШ Валентина Борисюк.
Так, Валерія Шоломицька, Андрій Токарчук зайняли 1-ші місця, Тарас Корецький та Дмитро Медведюк, Катерина Токарчук, Оксана Лук‘янович - 2 місця. 3 місце зайняла Катерина Причиніч, Яна Фарина - 4 місце, Іванна Меліщук, Анна Матрунчик - 5 місця, а Ярослав Базелюк показав 6 результат.
Андрій Синдюк, зайнявши 3 місце вперше виконав норматив Майстра спорту України.
У підсумку, Любешівська ДЮСШ, набравши 392 бали посіла 1 місце серед спортивних шкіл України
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагання тривали з 19 по 20 жовтня в Івано-Франківську. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор ОДЮСШ Валентина Борисюк.
Так, Валерія Шоломицька, Андрій Токарчук зайняли 1-ші місця, Тарас Корецький та Дмитро Медведюк, Катерина Токарчук, Оксана Лук‘янович - 2 місця. 3 місце зайняла Катерина Причиніч, Яна Фарина - 4 місце, Іванна Меліщук, Анна Матрунчик - 5 місця, а Ярослав Базелюк показав 6 результат.
Андрій Синдюк, зайнявши 3 місце вперше виконав норматив Майстра спорту України.
У підсумку, Любешівська ДЮСШ, набравши 392 бали посіла 1 місце серед спортивних шкіл України
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В ГПУ створили департамент у справах Майдану
Сьогодні, 03:08
Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Депутат застрелився з рушниці
Сьогодні, 00:17
22 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00