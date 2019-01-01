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Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО

Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО
Волинські спортсмени вдало виступили на чемпіонаті України серед ДЮСШ зі спортивної ходьби.

Змагання тривали з 19 по 20 жовтня в Івано-Франківську. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор ОДЮСШ Валентина Борисюк.

Так, Валерія Шоломицька, Андрій Токарчук зайняли 1-ші місця, Тарас Корецький та Дмитро Медведюк, Катерина Токарчук, Оксана Лук‘янович - 2 місця. 3 місце зайняла Катерина Причиніч, Яна Фарина - 4 місце, Іванна Меліщук, Анна Матрунчик - 5 місця, а Ярослав Базелюк показав 6 результат.

Андрій Синдюк, зайнявши 3 місце вперше виконав норматив Майстра спорту України.

У підсумку, Любешівська ДЮСШ, набравши 392 бали посіла 1 місце серед спортивних шкіл України

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Теги: Волинь, спорт, Любешів
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