Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО





Змагання тривали з 19 по 20 жовтня в Івано-Франківську. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор ОДЮСШ Валентина Борисюк.



Так, Валерія Шоломицька, Андрій Токарчук зайняли 1-ші місця, Тарас Корецький та Дмитро Медведюк, Катерина Токарчук, Оксана Лук‘янович - 2 місця. 3 місце зайняла Катерина Причиніч, Яна Фарина - 4 місце, Іванна Меліщук, Анна Матрунчик - 5 місця, а Ярослав Базелюк показав 6 результат.



Андрій Синдюк, зайнявши 3 місце вперше виконав норматив Майстра спорту України.



У підсумку, Любешівська ДЮСШ, набравши 392 бали посіла 1 місце серед спортивних шкіл України



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спортсмени вдало виступили на чемпіонаті України серед ДЮСШ зі спортивної ходьби.Змагання тривали з 19 по 20 жовтня в Івано-Франківську. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор ОДЮСШТак,зайняли 1-ші місця,та- 2 місця. 3 місце зайняла- 4 місце,- 5 місця, апоказав 6 результат., зайнявши 3 місце вперше виконав норматив Майстра спорту України.У підсумку, Любешівська ДЮСШ, набравши 392 бали посіла 1 місце серед спортивних шкіл України

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